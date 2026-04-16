10年內增1.2兆！澳洲宣布大幅增加國防開支 至2033年佔GDP3％

澳洲國防部長馬勒斯宣布大幅增加軍事開支。（法新社）

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）16日宣布大幅增加軍事開支，計畫在未來10年內增加530億澳元（約1.2兆台幣）的國防支出。

美聯社報導，馬勒斯發布澳洲國防戰略的最新2年期更新，指出隨著「澳洲面臨自第二次世界大戰結束以來最複雜且具威脅性的戰略環境」，澳洲的國防預算將從今年佔國內生產毛額（GDP）的2.8％，至2033年成長到3%。

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馬勒斯強調，澳洲政府決定將國防支出增至GDP的3％，並非為了回應來自美國川普政府的壓力，坎培拉當局正做出自己的資源分配決策，「迄今為止所產生的結果是，在我們政府的領導下，我們國家出現了和平時期最大幅度的國防支出成長。」

馬勒斯指出，最新的支出戰略將側重於澳洲的自立（self-reliance），但不應與軍事上的自給自足（self-sufficiency）混為一談，「這不是要拋棄同盟關係。相反地，同盟，尤其是與美國的同盟，將永遠是澳洲國防的基礎。」

澳洲有史以來最大規模的國防投資，預計將是一支由至少8艘潛艦組成的艦隊；透過與美國和英國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），這些潛艦由美國核技術提供動力。這支艦隊將在未來30年耗資2680億澳元（約6兆台幣）至3680億澳元（約8.3兆台幣）。

馬勒斯直言，自美國與以色列2月底聯手攻擊伊朗以來，全球戰略情勢變得極為複雜，「世界變得更不安全」，但澳洲支持阻止伊朗取得核武的戰略目標。

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