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    京都失蹤3週男童命案繼父認罪！鄰居驚爆：父母像在找別人小孩

    2026/04/16 11:54 即時新聞／綜合報導
    日本京都11歲男童安達結希的繼父安達優季。（擷取自X）

    日本京都11歲男童安達結希的繼父安達優季。（擷取自X）

    日本京都府南丹市發生的11歲男童安達結希命案，在失蹤20多天後迎來心碎結局。37歲的繼父安達優季涉嫌重大，在警方掌握關鍵證據後，於昨日（15日）坦承殺人棄屍，今天凌晨被正式逮捕。警方調查指出，安達優季不僅涉嫌殺害繼子，更在男童失蹤期間，疑似多次轉移遺體隱匿地點，犯案後十分冷靜，手法極其殘酷。

    綜合日媒報導，死者安達結希與繼父、母親、外婆和曾祖母同住。鄰居透露，母親去年底與工作上認識的對象再婚後就搬回娘家。隨著案情偵破，當地居民紛紛指出雙親案發後的「強烈違和感」。

    一名曾接待過該對夫妻的修車廠女店員回憶，男童失蹤數日後，雙親雖到店內發放傳單，卻表現得異常沉著，絲毫沒有尋子應有的憔悴或焦慮。

    女店員指出，繼父安達優季當時戴著髒污的黑框眼鏡，展示手機照片時竟將螢幕舉在自己肩膀高度，怪異的舉止讓店員必須探身才能看清，「一般來說，為了讓對方看得清楚，應該會把螢幕往前拋出，但他卻將手機舉到自己肩膀附近展示，我不得不探身過去才看得見。」

    女店員續指，這對夫妻並未自報姓名，被問及是否在尋找新聞報導提到的安達結希時，才首次回答「是的」。而在店內停留五分鐘內，對話全由母親主導，父親則陰沉不語。離開時店員叮嚀保重，兩人甚至頭也不回。

    不過，讓女店員感到最不可思議的是，面對孩子失蹤已經好幾天，這對夫妻不但表現得異常冷靜，更沒有一點憔悴或焦急的樣子，「彷彿是別人的事一般，真的是在找自己的孩子嗎？」

    也有鄰居目擊，繼父獨自發放傳單時神情「平靜得太過平常」。據稱當向當地消防隊請求搜救時，母親當場痛哭失聲，父親卻一言不發。

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