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    首頁 > 國際

    有共犯？搜救隊找過地點竟出現男童乾淨書包 警：親屬發現的

    2026/04/16 11:44 即時新聞／綜合報導
    警方召開記者會說明案情，透露日前發現書包的是1名親屬，發現地是搜救隊曾搜索過的地區，引發外界懷疑是否另有共犯。（圖擷自X）

    警方召開記者會說明案情，透露日前發現書包的是1名親屬，發現地是搜救隊曾搜索過的地區，引發外界懷疑是否另有共犯。（圖擷自X）

    京都府南丹市的11歲男童安達結希失蹤近3週後，13日被發現陳屍山區，繼父安達優季今晨（16日）被捕，坦承犯行，警方召開記者會說明案情，透露日前發現書包的是1名親屬，發現地是搜救隊曾搜索過的地區，引發外界懷疑是否另有共犯。

    綜合日本媒體報導，11歲男孩安達結希，3月23日上學時被繼父安達優季通報失蹤，3月29日在園部町山區發現了他的書包；4月13日，警方在距離小學西南方約2公里的樹林中發現1具面朝上的屍體。

    繼父安達優季被懷疑涉嫌重大，警方15日上午搜查男童的住處，並於今晨依涉嫌棄屍逮捕安達優季，被捕後坦承犯案。

    警方召開記者會說明案情，表示在3月29日，發現安達結希黃色書包的是1名非嫌犯的男童親屬。

    當時一發現書包的時候就引發搜救團隊感到不太對勁，由於男童通報失蹤後，警消團隊花費大量人力進行山區搜索，一無所獲，卻在已經密集搜索過的區域發現黃色書包，在草木茂盛的環境中，黃色特別顯眼，漏看的機率極低，同時25日曾經下雨，但書包並未被淋濕。

    針對種種疑點，犯罪評論家小川泰平在YouTube聲稱，發現書包的是母親的哥哥，引發外界質疑是否有其他親屬涉入此案。

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