為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    猥褻二戰慰安婦像！ 美爭議型直播主大鬧南韓 被判刑當庭羈押

    2026/04/15 16:13 即時新聞／綜合報導
    美國Youtuber索馬利（Johnny Somali）。（法新社）

    美國Youtuber索馬利（Johnny Somali）。（法新社）

    長期以挑釁行為博取流量的26歲美國YouTuber索馬里（Johnny Somali），因在南韓境內多處公共場所製造騷亂，其中包括強吻、磨蹭象徵二戰慰安婦受害者的「和平少女像」，今（15）日遭首爾地方法院一審判處6個月有期徒刑、拘留20天且當庭羈押。

    綜合外媒報導，首爾西部地方法院今（15）日針對其妨害業務、傳播虛假影片等罪名作出一審宣判，判處索馬里有期徒刑6個月及拘留20日，並因擔心其逃亡，法官下令當庭羈押，更勒令其5年內不得進入兒童、青少年及身障相關機構就業。

    索馬里的惡行在南韓引發全民公憤，不僅曾在便利商店內大放音樂、將泡麵湯汁潑灑在桌上妨礙營業，還在公車、地鐵與樂天世界等地鬧事。最令人髮指的是，他曾對象徵二戰慰安婦受害者的「和平少女像」做出猥褻動作，並在公共場合播放淫穢影片。

    法院表示，索馬里為了謀取YouTube利益，刻意無視南韓法律制度，針對不特定大眾犯罪並傳播爭議內容，情節相當嚴重。儘管檢察官先前求處3年監禁，但法官考量受害者未受嚴重生理傷害，最終判處6個月徒刑。

    現年25歲的索馬里出生於美國鳳凰城，畢業於亞利桑那州立大學金融系。他以在全球旅遊期間進行挑釁直播聞名，包括擅闖日本大阪工地及騷擾餐廳員工；在南韓受審期間宣稱「南韓是美國的附屬」，甚至展開「旭日旗」要求日本重新佔領南韓等。由於其內容涉及嚴重仇恨、騷擾與違法行為，他的Twitch、Kick及YouTube等社群平台帳號均已被多次封鎖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播