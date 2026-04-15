猥褻二戰慰安婦像！ 美爭議型直播主大鬧南韓 被判刑當庭羈押

美國Youtuber索馬利（Johnny Somali）。（法新社）

長期以挑釁行為博取流量的26歲美國YouTuber索馬里（Johnny Somali），因在南韓境內多處公共場所製造騷亂，其中包括強吻、磨蹭象徵二戰慰安婦受害者的「和平少女像」，今（15）日遭首爾地方法院一審判處6個月有期徒刑、拘留20天且當庭羈押。

綜合外媒報導，首爾西部地方法院今（15）日針對其妨害業務、傳播虛假影片等罪名作出一審宣判，判處索馬里有期徒刑6個月及拘留20日，並因擔心其逃亡，法官下令當庭羈押，更勒令其5年內不得進入兒童、青少年及身障相關機構就業。

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索馬里的惡行在南韓引發全民公憤，不僅曾在便利商店內大放音樂、將泡麵湯汁潑灑在桌上妨礙營業，還在公車、地鐵與樂天世界等地鬧事。最令人髮指的是，他曾對象徵二戰慰安婦受害者的「和平少女像」做出猥褻動作，並在公共場合播放淫穢影片。

法院表示，索馬里為了謀取YouTube利益，刻意無視南韓法律制度，針對不特定大眾犯罪並傳播爭議內容，情節相當嚴重。儘管檢察官先前求處3年監禁，但法官考量受害者未受嚴重生理傷害，最終判處6個月徒刑。

現年25歲的索馬里出生於美國鳳凰城，畢業於亞利桑那州立大學金融系。他以在全球旅遊期間進行挑釁直播聞名，包括擅闖日本大阪工地及騷擾餐廳員工；在南韓受審期間宣稱「南韓是美國的附屬」，甚至展開「旭日旗」要求日本重新佔領南韓等。由於其內容涉及嚴重仇恨、騷擾與違法行為，他的Twitch、Kick及YouTube等社群平台帳號均已被多次封鎖。

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