美軍宣稱全面封鎖荷姆茲海峽 仍有3艘船隻駛離波斯灣

航運追蹤機構「Kpler」數據顯示，有3艘從伊朗港口出發的相關的船隻在美軍封鎖下仍通過荷姆茲海峽。圖為荷姆茲海峽船舶示意圖。（路透）

美國的荷姆茲海峽封鎖令在台灣時間13日晚間10點生效，鎖定所有取道海峽往返伊朗港口的船隻。美軍中央司令部（CENTCOM）14日表示，在實施封鎖的頭24小時內，成功攔截6艘駛出伊朗港口的船隻，強調「沒有任何船隻能越過美國的封鎖線」。根據航運追蹤機構「Kpler」數據顯示，有3艘從伊朗港口出發的相關的船隻在美軍封鎖下仍通過荷姆茲海峽。

根據《法新社》報導，「Kpler」數據顯示，在美國的海峽封鎖令生效後，至少有7艘與伊朗有關的船隻通過荷姆茲海峽，有部分船隻隨後折返，但有3艘船隻通過海峽離去。懸掛賴比瑞亞旗幟的散裝貨船「克里斯蒂安娜號」（Christianna）在波斯灣伊朗何梅尼港（Port of Bandar Imam Khomeini）卸下7萬4000噸玉米後穿越海峽，並於台灣時間14日深夜11點左右通過荷姆茲海峽內的伊朗拉拉克島（Larak Island）。

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「Kpler」數據提到，懸掛非洲島國葛摩聯邦（Comoros）旗幟的油輪「埃爾皮斯號」（Elpis）裝載3萬1000噸的甲醇，於3月31日離開伊朗西南部的布什爾港（Bushehr），於台灣時間14日晚間6點左右位於拉拉克島附近，並晚間11點時通過荷姆茲海峽。第3艘穿越荷姆茲海峽的船隻則是從伊朗出發的「亞果馬瑞斯號」（Argo Maris）。

海事分析人士表示，由於荷姆茲海峽周邊衝突影響，使得此地區的船舶訊號受到干擾和操縱，要精確且全面的追蹤頗有難度。此外，由中國「上海軒潤船務有限公司」持有、懸掛馬拉威國旗的中型油輪「富星號」（Rich Starry），13日首度試圖穿越荷姆茲海峽，因不明原因向西折返，14日二度嘗試，並成功穿越，未受到重大阻礙。

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