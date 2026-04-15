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    首頁 > 國際

    伊朗戰爭分散注意 澤倫斯基：美無暇顧及烏克蘭

    2026/04/15 08:11 中央社
    烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基今天接受德國電視台訪問時表示，由於伊朗戰爭爆發，美國和平談判人員「無暇顧及烏克蘭」，他同時對美國武器交付中斷表示哀嘆。

    澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴德國第二電視台（ZDF），曾協助斡旋基輔與莫斯科就結束俄烏戰爭會談的魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner），目前「一直在與伊朗進行談判」。

    法新社報導，澤倫斯基形容魏科夫與庫許納是「務實派」，並表示他們正在試圖「獲得（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）更多關注，以結束戰爭」。

    但他警告：「如果美國沒有對普丁施加壓力…只是與俄方進行溫和對話，他們就不會再感到畏懼。」

    俄烏戰爭是自二戰以來歐洲死傷最慘重的衝突，但自2月28日伊朗戰爭爆發以來，由美國主導結束俄烏戰爭的談判便陷入停滯，俄烏雙方談判人員自2月在日內瓦會面後，就再也沒有舉行過會議。

    澤倫斯基說，美國向烏克蘭交付武器的議題，已成了一個「重大問題」。他說：「如果戰爭持續下去，烏克蘭獲得的武器將會減少。這至關重要，尤其是在防空系統相關物資方面。」

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