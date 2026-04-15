美軍封鎖伊朗頭24小時 成功攔截6船離港 受制裁中船掉頭

美國軍方表示，在對伊朗實施海上封鎖的頭24小時內，已成功攔截6艘駛出伊朗港口的船隻。（路透檔案照）

美國軍方14日表示，在對伊朗實施海上封鎖的頭24小時內，已成功攔截6艘駛出伊朗港口的船隻。

綜合法新社和彭博報導，負責中東美軍事務的中央司令部（CENTCOM）表示，超過1萬名美軍、十幾艘軍艦與數十架軍機參與這項任務。

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中央司令部在社群平台X的一篇貼文中表示：「在頭24小時內，沒有任何船隻能越過美國的封鎖線，而且有6艘商船遵守美軍指示掉頭，重新進入位於阿曼灣（Gulf of Oman）的伊朗港口。」

貼文說：「這項封鎖正一視同仁地針對進出伊朗港口與沿海地區的所有國家船隻執行，包括位於阿拉伯海與阿曼灣的所有伊朗港口。」

然而，儘管中央司令部斷言沒有船隻穿過封鎖線，但來自海事數據供應商Kpler的追蹤資訊顯示，13日至少有2艘駛離伊朗港口的船隻，通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

稍早前，交易員追蹤一艘受美國制裁、與中國有關聯的油輪航程，但該船似乎在駛出海峽後掉頭。另一艘船似乎也在類似地點暫停航程。

金融市場的船東、能源交易員與投資者，都密切監測船隻追蹤數據，試圖了解美國最新這項旨在對德黑蘭施壓並遏制其石油收入的行動，在實務上將如何運作。

根據彭博彙整的追蹤數據，遭美國制裁的油輪「富星號」（Rich Starry），似乎在14日凌晨通過荷姆茲海峽。數據顯示，當天稍晚，在完成穿越後，該船在阿曼灣掉頭。該船因協助德黑蘭規避能源制裁，於2023年被華府列入黑名單。

追蹤數據顯示，另一艘油輪「埃爾皮斯號」（Elpis）在封鎖開始時正處於海峽中，並駛向阿曼灣，但似乎在與「富星號」掉頭處類似的地點暫停航程。

儘管外界對荷姆茲海峽通行情況加強關注，但由於訊號干擾與欺騙（spoofing），即關閉或竄改自動定位訊號的雙重影響，要準確追蹤這些船隻非常困難。富星號過去便有訊號欺騙的紀錄。

美國非營利組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）顧問布朗（Charlie Brown）指出，真正的問題不在於船隻是否能通過荷姆茲海峽，而在於美國軍艦採取何種程度的執法選項，以及選擇在何處執行。

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