中東衝突之際！美菲「肩並肩」軍演規模空前 日自衛隊首次實彈射擊

日本自衛隊將擴大參與美國和菲律賓的年度「肩並肩」聯合演習，在擊沉船隻的演習中發射88式飛彈，擊沉海上靶船。日本防衛大臣小泉進次郎已受邀觀摩這場實彈演習。（法新社檔案照）

1名美國軍方官員14日表示，超過1萬7000名美國與菲律賓軍事人員，將參與在菲律賓舉行的大規模年度作戰演習，凸顯儘管美國正忙於中東事務，仍對亞洲條約盟國與該地區「堅若磐石」（ironclad）的承諾。

菲律賓軍方官員指出，在4月20日至5月8日這場「肩並肩」（Balikatan）年度聯合演習期間，日本自衛隊將在面向有爭議的南海的菲律賓西北部海域，在一場擊沉船隻的演習中發射飛彈。日本防衛大臣小泉進次郎已受邀觀摩這場實彈演習。

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菲律賓軍方表示，美國與菲律賓兩個盟國之間的作戰演習，今年將擴大納入其他友好部隊，包括已與馬尼拉簽署「軍隊互訪協定」（VFA）的日本、法國與加拿大部隊。

當被問及儘管中東發生戰爭，美軍希望透過大規模部署參與「肩並肩」聯演傳達什麼訊息時，美軍發言人班恩（Robert Bunn）在新聞簡報會上表示：「我們的訊息是我們對同盟與區域安全的奉獻與承諾。」

班恩說，肩並肩演習代表一個「展現我們與菲律賓堅若磐石的同盟關係的機會，並證明我們對自由開放印太地區的承諾。」

班恩並未具體說明參與這場作戰演習的美軍人數。去年，約有9000名美國軍事人員參加「肩並肩」演習。

在回答有關預期進行哪些模擬作戰行動類型的問題時，班恩表示：「反制無人機的防禦層面，是演習中非常重要的一部分。」

美國與菲律賓軍方官員指出，數千名美軍人員正部署至菲律賓參與演習，以強化同盟備戰能力、區域穩定，以及維持區域自由與開放的共同目標。

這場擴大舉行的演習，正值菲律賓與中國在南海的緊張局勢加劇之際；馬尼拉指責北京採取日益挑釁的行動，但中國全盤否認。

演習課目將橫跨空中、陸地、海上與網路領域，包括海上行動、整合防空與飛彈防禦、反登陸實彈演習，以及人道救援任務。

日本今年將擴大參與，自衛隊成員將首次參加實彈演習，在海上打擊操練中使用其88式（Type 88）地對艦飛彈，擊沉一艘退役船艦。

東京與馬尼拉於2024年簽署「相互准入協定」（RAA）後，允許雙方在彼此領土上部署軍隊，此後東京一直加強與馬尼拉的防務交流。

這場演習也將凸顯菲律賓與加拿大、法國、紐西蘭與澳洲不斷擴大的安全夥伴關係網絡，這些國家將派遣海軍艦艇、飛機與部隊參演。

中國一直反對在該地區進行作戰演習，尤其是有美軍參與的演習，包括在有爭議的南海海域或附近；北京聲稱擁有幾乎整個南海的主權。

菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊與台灣也宣稱對這片做為全球關鍵貿易路線的水域擁有主權，但近年來，中國與菲律賓部隊之間的衝突急遽增加。

菲律賓軍方表示，這場作戰演習不針對任何國家，但與美國及安全盟國的作戰演習，有助於菲律賓捍衛該國在爭議水域的利益。

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