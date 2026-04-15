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    首頁 > 國際

    美伊和平曙光再現？ 川普暗示第二輪會談「可能在未來兩天舉行」

    2026/04/15 07:02 即時新聞／綜合報導
    川普暗示美伊談判可能在未來兩天重啟。（法新社）

    川普暗示美伊談判可能在未來兩天重啟。（法新社）

    美國與伊朗日前首度談判，最終無法達成共識，美方宣稱伊朗不願放棄核武是談判破局的主要原因。美國總統川普14日接受《紐約郵報》電訪時表示「未來兩天可能會發生些什麼事」，暗示美伊談判可能在未來兩天重啟。

    川普接受《紐約郵報》電訪時，起初表示談判正在進行，但進展有點慢，並暗示第二輪談判，可能會在歐洲某地舉行。但電訪半小時後，川普更新情況，反而是提到巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，並對《紐約郵報》說：「你們應該繼續待在那裡，因為未來兩天內可能會有事情發生，而我們現在更傾向於去那裡。」

    川普補充說：「這樣做的可能性更高，你知道為什麼嗎？因為那位元帥做得非常出色。」川普指的是巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），川普表示：「他非常出色，因此我們更有可能回到那裡（進行談判）。我覺得他真是個了不起的人，那個元帥他結束了與印度的戰爭，拯救了3000萬人的生命，」

    川普沒有透露誰將代表美國參加可能舉行的第二輪談判，但他表示自己不會參加談判。

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