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    首頁 > 國際

    ICE臉綠了！侵門踏戶抓走美國公民 面臨綁架、非法拘禁等罪嫌

    2026/04/14 11:24 即時新聞／綜合報導
    美國ICE在明尼蘇達州聖保羅民宅強行帶走陶男，但他其實是美國公民。（美聯社）

    美國ICE在明尼蘇達州聖保羅民宅強行帶走陶男，但他其實是美國公民。（美聯社）

    美國移民和海關執法局（ICE）今年1月在沒有搜查令的情況下，前往明尼蘇達州聖保羅民宅強行帶走陶姓男子（Chongly "Scott" Thao），但他其實是赫蒙裔（寮國、越南、泰國或中國苗族）美國公民，當地檢警正在追查ICE是否涉及綁架、非法拘禁、入室竊盜等罪嫌。

    據《美聯社》報導，ICE人員當時持槍闖入住宅，將只穿著內褲、裹著毛毯的陶男帶到冰天雪地的室外，並開車載著他四處繞圈，後續發現他是沒有任何前科的美國公民，這才把陶男送回家，總計一共抓了他數小時之久。

    負責管轄ICE的國土安全部表示，ICE正在追緝2名性犯罪嫌疑人，不過，陶男強調自己從未遇見這2人，也沒有和這2人住在一起。從抓捕影片可以看到，附近鄰居們在看到ICE帶走陶男時，紛紛發出口哨聲、按喇叭（美國群眾對ICE抓人時的做法，用來警示當地其他居民），要求ICE不要太過分。

    明尼蘇達州藍夕郡（Ramsey County）檢警13日召開記者會，宣布將向ICE索取陶男案件相關資料展開調查。警長弗萊徹（Bob Fletcher）指出，有很多事情尚待釐清，但美國公民被強行帶離住處這件事可以說是相當明確。

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