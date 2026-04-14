因應中東戰局變化 澳洲將斥資1121億於無人機

澳洲國防部長馬勒斯表示，澳洲將增加無人機支出，金額高達50億澳元。（路透）

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今（14）日表示，為因應中東戰局變化，澳洲將增加無人機支出，金額高達50億澳元（約台幣1121億元）。

根據《法新社》報導，馬勒斯14日接受澳洲廣播公司（ABC）電台訪問時指出，伊朗在中東和烏克蘭衝突中大量使用價格低廉的無人機，促使澳洲決定增加對小型無人機和反無人機系統的投入。

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馬勒斯聲稱，澳洲關注中東目前的局勢，而反無人機技術和局勢同樣重要。

馬勒斯說，澳洲未來10年將在自主作戰能力方面投入120億（約台幣2693億元）至150億澳元（約台幣3366億元）。他強調，自主作戰能力如今在對抗和戰爭的進程中扮演著至關重要的角色。

馬勒斯表示，澳洲受地理位置影響，國防需要全方位的無人機能力。他補充，小型無人機優勢在於數量，這正是法國在烏克蘭所看到的。

值得注意的是，澳洲還有發展大型自主潛艇和戰鬥機。澳洲的漫長海岸線和稀少人口，促使該國專注於發展大型自主潛艇和戰鬥機，分別被稱為「鬼鯊」（Ghost Shark）和「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）。

另外澳洲與美國和英國的AUKUS防務夥伴關係，旨在未來10年內向澳洲轉移核動力潛艦技術。

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