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    首頁 > 國際

    美封鎖伊朗港口！川普嗆軍艦靠近就開火 伊朗揚言反擊

    2026/04/14 10:21 編譯陳成良／綜合報導
    美國正式封鎖伊朗港口，川普嗆聲「軍艦靠近就直接開火」，伊朗也不甘示弱揚言反制。（法新社檔案照）

    美國正式封鎖伊朗港口，川普嗆聲「軍艦靠近就直接開火」，伊朗也不甘示弱揚言反制。（法新社檔案照）

    美國已對伊朗港口實施封鎖行動，海上對峙風險迅速升高。美國總統川普13日警告，任何伊朗軍艦若接近封鎖區域，將遭「迅速且猛烈」打擊；伊朗則揚言對波斯灣與阿曼灣的港口採取報復行動，雙方緊張局勢持續升溫。

    根據《美聯社》報導，美方這次封鎖針對進出伊朗港口的船隻，而非全面封鎖荷姆茲海峽。華府強調，非以伊朗為目的地的航運仍可通行，但此舉已被視為對伊朗施加的重大軍事與經濟壓力。

    川普強硬警告 同時保留談判空間

    川普在社群媒體上發文警告，任何伊朗軍艦若「接近」美軍封鎖線，都將面臨快速且強力的軍事打擊。不過他隨後也表示，已與「對方」接觸，顯示在強硬軍事姿態之下，仍保留外交斡旋空間。

    這項行動發生在美伊停火談判破裂之後。雙方先前在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行會談，但最終未能達成協議，且互相指責對方導致破局。目前為期兩週的停火安排將於4月22日到期，外界關注衝突是否進一步升級。

    為執行封鎖任務，美軍已在中東地區部署至少15至16艘軍艦，包括航空母艦「林肯號」及多艘伯克級神盾驅逐艦，海上軍力明顯集結。相關部署被視為支撐封鎖行動的關鍵力量，也提高海上擦槍走火的風險。

    根據《美聯社》報導，此次封鎖與軍事部署引發外界對能源供應與航運安全的關注；同時，以色列與黎巴嫩真主黨在南部持續交戰，也讓區域緊張情勢進一步升高。

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