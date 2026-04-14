日本京都小學生失蹤22天疑尋獲遺體 校方今臨時停課

日本京都府南丹市11歲男孩安達結希，在3月23日上學時失蹤，4月13日疑似尋獲遺體。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

就讀日本京都府南丹市園部小學的11歲男孩安達結希，3月23日由父親開車載他上學，但在校外下車後就此人間蒸發，直到4月13日才疑似尋獲他的遺體。甫於8日開學的園部小學，不少學生都期盼安達平安歸來，孰料最終收到了噩耗，南丹市教育委員會宣布該小學今（14日）臨時停課。

據《讀賣新聞》報導，京都府警察表示，13日一共派出50名警力搜山，在下午4時45分許發現身分不明的孩童遺體，地點位於園部小學南方2公里處，其呈現面朝上的仰躺姿勢，身上穿著的外套、米黃色長褲和安達結希失蹤當天服飾相似，腳上沒穿鞋子。

請繼續往下閱讀...

警方指出，死者身高不高（安達結希身高約134公分），應是未成年人，推估已死亡一段時間，是以具體年齡和性別還有待釐清。另外，由於擔憂會妨礙到調查，因此警方拒絕公布遺體所在確切地點。

據了解，安達結希3月23日早上8時許在距離學校約200公尺處下車，8時30分學校點名時班導已發現他沒有到校，但由於當天是結業式相當忙碌，直到中午11時50分許才聯繫安達母親，進而驚覺男孩失蹤了，校區所裝設的2台監視器都沒有拍到他的身影。

3月29日，安達親屬在學校西邊3公里處的山區發現書包；4月12日，學校西南方6公里處山區又找到黑色鞋子，和安達結希失蹤前穿著的黑色運動鞋非常相似。

書包所在地點相當令人費解，因為書包位置距離小學的步行路程大約需要1個小時，而且與安達結希住處方向不同，連當地居民也相當疑惑，直指很少會有人走那條路，不知道為何書包會出現在那裡，至於鞋子和書包發現位置之間的直線距離約5公里。

園部小學1名學生家長透露，她的女兒和安達結希是同學，聽說他總是面帶笑容且開朗活潑，真的難以想像他會這麼走了；另1名家長則認為，目前尚未確認遺體就是安達，因此大家還帶著一絲期盼，希望安達還是能夠平安回來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法