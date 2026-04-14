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    首頁 > 國際

    川普批評教宗 梅洛尼罕見反駁：譴責戰爭是理所當然！

    2026/04/14 10:22 即時新聞／綜合報導
    義大利總理梅洛尼13日晚間指出，川普總統對教宗的言論令人無法接受。（路透）

    義大利總理梅洛尼13日晚間指出，川普總統對教宗的言論令人無法接受。（路透）

    美國總統川普12日批評教宗良十四世（Pope Leo XIV），引發天主教徒不滿，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）13日晚間指出，川普總統對教宗的言論令人無法接受。

    綜合外媒報導，梅洛尼被視為是最親近川普的歐盟領袖，她也多次表示義大利可扮演美歐橋梁的角色。川普在公開批評教宗後，引發義大利朝野一片撻伐，梅洛尼13日傍晚透過總理府發表書面聲明，嚴厲反駁川普論點，對於親近川普的梅洛尼來說十分罕見。

    梅洛尼透過聲明表示：「我認為川普總統對教宗的言論令人無法接受。教宗是天主教會領袖，他呼籲和平、譴責一切形式戰爭是理所當然的。」

    不過梅洛尼對川普發表嚴厲聲明的時機與態度轉折，意外引起義國輿論熱議，義大利在野黨批評梅洛尼未能及時發聲。義媒報導指出，梅洛尼13日上午第一時間未針對川普言論發表強硬聲明，僅感謝教宗「以和平為主題」展開非洲之行，遭到在野黨猛烈抨擊，指責她缺乏直接挑戰川普的勇氣。

    不過梅洛尼在傍晚的聲明中解釋，「我認為我早上的聲明含義已經很清楚，但我現在要更加明確重申這一點」。

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