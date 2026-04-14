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    不受中俄擺布！馬格雅誓言修憲打貪 盼5月就任匈牙利總理

    2026/04/14 10:47 即時新聞／綜合報導
    本月12日，匈牙利保守派領袖馬格雅領導的「尊重與自由黨」在國會大選中贏得壓倒性勝利。（彭博）

    本月12日，匈牙利保守派領袖馬格雅領導的「尊重與自由黨」在國會大選中贏得壓倒性勝利。（彭博）

    本月12日，匈牙利保守派領袖馬格雅（Peter Magyar）領導的「尊重與自由黨」（Tisza）在國會大選中贏得壓倒性勝利，終結總理奧班（Viktor Orban）及「青年民主黨」（Fidesz）長達16年的執政。馬格雅13日宣示，將修憲開啟「新時代」，並強調匈牙利的未來走向將不受莫斯科、北京左右，「由匈牙利人民自己書寫」。

    綜合媒體報導，馬格雅13日明確表示，新政府已取得國會絕對多數席位，擁有強大改革授權，將優先推動修憲，包括規定總理最多連任2屆、執政8年，防止權力長期集中。

    司法改革方面，馬格雅承諾恢復法治、多元民主與權力制衡機制，確保司法與調查機關的獨立性。反腐方面，馬格雅表示將啟動匈牙利加入「歐洲檢察署」（EPPO）相關程序，強化跨國司法合作。

    馬格雅坦言，匈牙利目前深陷經濟困境、負債累累，新政府沒有時間可以浪費。媒體改革方面，他宣稱將暫停國營媒體營運，直至確保新聞內容能夠公正呈現。

    談及政權交接，馬格雅表示，希望在5月5日就任總理，呼籲匈牙利總統蘇尤克（Tamas Sulyok）盡快召開國會，避免拖延至法定最後期限5月12日。他進一步批評蘇尤克只是前奧班政府的「簽字機器」，要求其主動請辭。

    外交政策上，馬格雅強調匈牙利應當深耕歐洲，致力在歐盟架構內建立「強大的中歐」，並與北約（NATO）緊密合作。

    針對俄烏戰爭，馬格雅稱若有機會與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通話，將勸說其終止戰爭。他明確反對烏克蘭在戰爭期間迅速加入歐盟，認為接納一個仍處於戰爭狀態的國家「在現實上並不可行」。

    馬格雅對於俄羅斯與中國接受選舉結果表達感謝，但他也重申，匈牙利將走向獨立自主的道路，不受任何大國擺布。

    經濟政策方面，馬格雅表示新政府將與匈牙利國家銀行（NBH，央行）合作，在尊重其獨立性的前提下，致力維持匯率穩定、鞏固投資人信心。社會政策方面，他支持人民擁有集會自由，以及在不違法、不傷害他人的前提下，自由選擇生活方式與伴侶的權利。

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