來台旅遊夢碎！京都失蹤男童疑尋獲遺體 網爆「繼父背景」不單純

日本京都11歲男童安達結希3月23日離奇失蹤，警方展開大範圍搜索。（擷取自X）

日本京都府南丹市發生一起震驚社會的失蹤命案。就讀園部小學六年級的11歲男童安達結希，原定於3月23日參加畢業典禮，隨後與家人來台旅遊，卻在典禮當天由繼父載往學校後離奇消失。失蹤20多天後，警方於昨（13）日在山區尋獲一具衣著高度吻合的兒童遺體，研判極可能就是安達，今日將進行解剖以釐清死因。

綜合日媒報導，安達於失蹤當日由24歲繼父開車送往學校，但在下車後並未進入校園，監視器亦無其身影。詭異的是，警消在24日至28日間曾三度於特定區域搜索未果，安達的書包卻在隔日「突然出現」，引發外界質疑是人為事後棄置。

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此外，家庭背景也引發討論。鄰居透露，安達是家中長孫，深受祖母疼愛。其32歲的母於去年底與年僅24歲的繼父再婚，與安達僅差13歲。原本一家三口已排定春假來台旅遊，不料行程竟變調。

更令人震驚的是，有網友爆料指出，該名繼父曾任職於處理野獸屍體的「減容化設施」，具備專業的生物組織分解技術，引發網友議論。目前警方科學搜查研究所已全面進駐，正針對種種疑點全力偵辦。

【悲報】子供とみられる遺体が発見される 安達結希さん（11）が行方不明になっている京都・南丹市



遺体発見現場上空からの映像…

コレ見えてない？



学校

↓

遺体

↓

靴

↓

自宅



もう絶対他殺やん…これだと靴脱いでこの場所まで裸足で戻ったことになる… pic.twitter.com/JaK24D4Bm3 — サナエトしんじろう （@24chokemaru） April 13, 2026

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