為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    來台旅遊夢碎！京都失蹤男童疑尋獲遺體 網爆「繼父背景」不單純

    2026/04/14 10:56 即時新聞／綜合報導
    日本京都11歲男童安達結希3月23日離奇失蹤，警方展開大範圍搜索。（擷取自X）

    日本京都11歲男童安達結希3月23日離奇失蹤，警方展開大範圍搜索。（擷取自X）

    日本京都府南丹市發生一起震驚社會的失蹤命案。就讀園部小學六年級的11歲男童安達結希，原定於3月23日參加畢業典禮，隨後與家人來台旅遊，卻在典禮當天由繼父載往學校後離奇消失。失蹤20多天後，警方於昨（13）日在山區尋獲一具衣著高度吻合的兒童遺體，研判極可能就是安達，今日將進行解剖以釐清死因。

    綜合日媒報導，安達於失蹤當日由24歲繼父開車送往學校，但在下車後並未進入校園，監視器亦無其身影。詭異的是，警消在24日至28日間曾三度於特定區域搜索未果，安達的書包卻在隔日「突然出現」，引發外界質疑是人為事後棄置。

    此外，家庭背景也引發討論。鄰居透露，安達是家中長孫，深受祖母疼愛。其32歲的母於去年底與年僅24歲的繼父再婚，與安達僅差13歲。原本一家三口已排定春假來台旅遊，不料行程竟變調。

    更令人震驚的是，有網友爆料指出，該名繼父曾任職於處理野獸屍體的「減容化設施」，具備專業的生物組織分解技術，引發網友議論。目前警方科學搜查研究所已全面進駐，正針對種種疑點全力偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播