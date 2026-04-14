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    首頁 > 國際

    伊朗抨擊美國封鎖侵犯主權 加劇局勢升級風險

    2026/04/14 10:47 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼表示，美國的海上封鎖嚴重侵犯伊朗主權和領土完整。（美聯社）

    伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼表示，美國的海上封鎖嚴重侵犯伊朗主權和領土完整。（美聯社）

    美國總統川普在與伊朗的和平談判破裂後，於12日下令封鎖進出伊朗港口和波斯灣沿岸地區的船隻，並警告任何挑戰封鎖的伊朗攻擊艇都將被摧毀。伊朗13日猛烈抨擊美國對其港口的封鎖，稱其「嚴重侵犯」主權。

    根據《法新社》報導，雖然美國和伊朗之前已達成為期2週的停火協議，但美國此次封鎖仍於格林威治標準時間13日下午2時生效。

    伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）13日在致聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的信中說，海上封鎖嚴重侵犯伊朗主權和領土完整。

    伊拉瓦尼強調，這種「非法」封鎖嚴重違反國際海洋法的基本原則，並對國際和平與安全構成嚴重威脅，顯然加劇本就高度動盪的地區局勢升級風險。

    伊拉瓦尼還在另一封信中指出，他呼籲駐有美國軍事基地的中東國家，停止其違反國際法的行為。

    伊拉瓦尼聲稱，巴林、卡達、約旦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，都應該賠償伊朗所遭受的物質和精神損失。

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