搶在停火生效前動手！ 以色列轟炸伊朗鐵路 陰謀論指與中國有關

以色列總理納坦雅胡。（路透）

美國總統川普7日宣布與伊朗達成停火兩週協議，但在協議生效前，以色列卻搶著對伊朗的鐵路發動空襲。外媒報導指出，這是以色列首次攻擊中國「一帶一路」倡議中的關鍵戰略資產；此外，國外社群媒體X也流傳陰謀論，認為在中東戰爭開始後，中國可能透過該條鐵路秘密對伊朗提供援助，炸毀鐵路是為阻斷中國繼續提供支援。

以色列國防軍波斯語帳號當地時間7日發出警告，提醒伊朗民眾勿於晚上9點前搭乘火車，隨後對鐵路以及橋樑展開空襲，以色列總理納坦雅胡表示，以色列對伊朗「革命衛隊使用」的鐵路和橋樑發動空襲。

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綜合外媒報導，該鐵路由中國耗資400億人民幣（約新台幣1800億）於去年6月3日正式開通，設計初衷旨在為伊朗出口至中國的石油建立一條戰略性陸路通道，讓中國得以繞過荷姆茲海峽與馬六甲海峽，縮短20天的運輸時間，避開由美國及其盟友掌控的傳統海上航線。透過減少對海運的依賴，此舉被認為將顯著提升中國與伊朗在該地區的經濟與政治地位。

外媒先前報導指出，中國正在對伊朗政府提供軍事援助，其中包括協助伊朗重建飛彈計畫，以應對美國與以色列試圖削弱其軍事能力的行動。也有報導透露，戰爭爆發以後，中國向伊朗運送了多批飛彈燃料所需的關鍵原料。

中東戰爭爆發後，在美國、以色列密集空襲下，伊朗飛彈設施嚴重受損，伊朗一直都在努力嘗試重建飛彈設施。《每日電訊報》日前就揭露，戰爭爆發後至少有四艘裝載中國飛彈燃料化學品的船隻抵達伊朗，這些原料足以製造數百枚飛彈。

至於為什麼以色列要搶在停火協議生效前，攻擊伊朗通往中國的鐵路。國外X流傳陰謀論指出，或許中國對伊朗的秘密援助，就是透過這條鐵路進行。以色列此舉是避免伊朗在停火空窗期，藉此獲得關鍵原料支援。不過目前無法證實該論述的真實性。

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