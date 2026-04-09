鄭麗文將會見習近平 權威外媒解讀：國共聯手打壓台灣主權！

鄭麗文將與習近平會晤。（路透、資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文7日率團訪中，並將與中共總書記習近平會面，引發國際關注。此前就有不少專家示警，鄭麗文此行恐對國際釋出錯誤訊號，而今有外媒解讀，鄭習會是國共兩黨聯手要「（對抗、打壓）反對台灣主權」，掀台網熱議。

鄭麗文本月7日至12日率國民黨副主席蕭旭岑、李乾龍、張榮恭、智庫副董事長李鴻源、主席特別顧問李德維、大陸事務部主任張雅屏、文傳會主委尹乃菁、中央評議會主席團主席袁健生、蘇起等人訪問中國，期間預計將與習近平見面，各界都相當關心。

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在此之前，不少專家學者、名嘴都擔憂，鄭麗文此行訪中配合中共敘事，恐對國際釋出錯誤訊號。聚焦亞洲政治、經濟、商業與科技新聞，被廣泛認為在全球具權威性的《日經亞洲》就特別報導，鄭麗文將會晤習近平的事，臉書下了這樣的註解：「國民黨與中國共產黨聯手組成統一戰線，（對抗、打壓）反對台灣的主權。（The KMT and CCP form united front against Taiwan's sovereignty.）」

《日經亞洲》的解讀，隨即被分享到Threads上掀起熱烈討論，「這就是國際對國民黨去會見習近平的解讀，只有台灣人還在當成躺平的和平見面會」、「翻譯就是KMT是共諜內奸啊」、「只能說一針見血」、「第三次國共合作，差別在於這次打的不是外敵，這次是當內奸毀滅台灣」、「國民黨是舉世皆知的台灣內部敵人」、「外媒看得很透徹，國內一堆人無感」、「國共聯手滅台，外國人都比藍白支持者還清醒」、「實話。真的是合作對抗台灣」。

日經亞洲解讀鄭習會是國民黨與中共「聯手對抗」台灣政府。（圖翻攝自日經亞洲官方臉書）

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