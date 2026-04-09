為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美伊暫時停火！以色列轉頭猛攻黎巴嫩 貝魯特遭最大規模空襲

    2026/04/09 00:17 即時新聞／綜合報導
    以色列8日對黎巴嫩真主黨在貝魯特（Beirut）、泰爾（Tyre）、賽達（Sidon）等城市的據點發動空襲。（美聯社）

    以色列8日對黎巴嫩真主黨在貝魯特（Beirut）、泰爾（Tyre）、賽達（Sidon）等城市的據點發動空襲。（美聯社）

    美國和伊朗週三（8日）突然宣布停火2週，以色列轉頭專心對付伊朗在背後撐腰、尚在苟延殘喘的黎巴嫩真主黨（Hezbollah），同日對該組織發動迄今最大規模的空襲。

    根據《以色列時報》報導，在與伊朗達成停火後，以色列國防軍（IDF）對黎巴嫩真主黨在首都貝魯特（Beirut）、泰爾（Tyre）、賽達（Sidon）等城市的據點發動迄今最大規模的空襲，行動名為「永恆黑暗」（Eternal Darkness），以國宣稱這場行動早在數週前就已規劃，即使與伊朗停火也不會改變。

    IDF表示，儘管與德黑蘭的停火協議生效，但他們會繼續對抗這個由伊朗支持的武裝組織。黎巴嫩民防單位指稱，貝魯特有數十人喪生，泰爾、賽達等南部城市也至少有10多人身亡。

    在中東衝突扮演積極斡旋調解角色的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）說，停火協議也涵蓋黎巴嫩，伊朗亦持相同說法，但美方尚未表態，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室則強調對真主黨的攻擊將持續。

    以色列8日對黎巴嫩真主黨在貝魯特（Beirut）、泰爾（Tyre）、賽達（Sidon）等城市的據點發動空襲。（法新社）

    以色列8日對黎巴嫩真主黨在貝魯特（Beirut）、泰爾（Tyre）、賽達（Sidon）等城市的據點發動空襲。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播