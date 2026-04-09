美伊暫時停火！以色列轉頭猛攻黎巴嫩 貝魯特遭最大規模空襲

以色列8日對黎巴嫩真主黨在貝魯特（Beirut）、泰爾（Tyre）、賽達（Sidon）等城市的據點發動空襲。（美聯社）

美國和伊朗週三（8日）突然宣布停火2週，以色列轉頭專心對付伊朗在背後撐腰、尚在苟延殘喘的黎巴嫩真主黨（Hezbollah），同日對該組織發動迄今最大規模的空襲。

根據《以色列時報》報導，在與伊朗達成停火後，以色列國防軍（IDF）對黎巴嫩真主黨在首都貝魯特（Beirut）、泰爾（Tyre）、賽達（Sidon）等城市的據點發動迄今最大規模的空襲，行動名為「永恆黑暗」（Eternal Darkness），以國宣稱這場行動早在數週前就已規劃，即使與伊朗停火也不會改變。

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IDF表示，儘管與德黑蘭的停火協議生效，但他們會繼續對抗這個由伊朗支持的武裝組織。黎巴嫩民防單位指稱，貝魯特有數十人喪生，泰爾、賽達等南部城市也至少有10多人身亡。

在中東衝突扮演積極斡旋調解角色的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）說，停火協議也涵蓋黎巴嫩，伊朗亦持相同說法，但美方尚未表態，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室則強調對真主黨的攻擊將持續。

以色列8日對黎巴嫩真主黨在貝魯特（Beirut）、泰爾（Tyre）、賽達（Sidon）等城市的據點發動空襲。（法新社）

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