停火後全喊贏！繼美伊之後 阿聯也宣布「大獲全勝」

美伊停火後，又一國出面宣布戰勝，阿拉伯聯合大公國總統外交顧問表示，阿聯在這一場史詩級的國家防禦行動中大獲全勝。圖為杜拜一景。（法新社）

在巴基斯坦調解下，美國、伊朗達成停火2週共識，針對這次停火協議，美伊雙方都出面喊道是己方的勝利；現又一國出面宣布戰勝，阿拉伯聯合大公國總統外交顧問表示，阿聯在這一場史詩級的國家防禦行動中大獲全勝。

阿拉伯聯合大公國總統顧問、前外長加爾加希（Anwar Gargash）在X平台上宣布阿聯大獲全勝，他稱透過史詩般的國家防禦行動，阿聯在一場我們試圖避免的戰爭中取得了勝利。

請繼續往下閱讀...

加爾加希強調，這場防禦行動捍衛了主權與尊嚴，並在面對背信棄義的侵略時保護了我們的成果；如今，我們正以更雄厚的實力、更精確的認知，以及更穩固的影響力，來應對複雜的區域局勢，並具備更強能力去影響局勢、塑造未來。

根據統計，伊朗戰爭爆發近6週來，阿聯方面已經攔截近2800攻擊，造成至少13死219傷，經濟損失嚴重，石油日產量也下降。

انتصرت الإمارات في حربٍ سعينا بصدق لتجنّبها، وانتصرنا بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم. ونتجه اليوم لإدارة مشهدٍ إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر، ومعرفةٍ أدق، وقدرةٍ أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل.



قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات… — د. أنور قرقاش （@AnwarGargash） April 8, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法