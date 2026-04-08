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    首頁 > 國際

    停火後全喊贏！繼美伊之後 阿聯也宣布「大獲全勝」

    2026/04/08 16:59 即時新聞／綜合報導
    美伊停火後，又一國出面宣布戰勝，阿拉伯聯合大公國總統外交顧問表示，阿聯在這一場史詩級的國家防禦行動中大獲全勝。圖為杜拜一景。（法新社）

    美伊停火後，又一國出面宣布戰勝，阿拉伯聯合大公國總統外交顧問表示，阿聯在這一場史詩級的國家防禦行動中大獲全勝。圖為杜拜一景。（法新社）

    在巴基斯坦調解下，美國、伊朗達成停火2週共識，針對這次停火協議，美伊雙方都出面喊道是己方的勝利；現又一國出面宣布戰勝，阿拉伯聯合大公國總統外交顧問表示，阿聯在這一場史詩級的國家防禦行動中大獲全勝。

    阿拉伯聯合大公國總統顧問、前外長加爾加希（Anwar Gargash）在X平台上宣布阿聯大獲全勝，他稱透過史詩般的國家防禦行動，阿聯在一場我們試圖避免的戰爭中取得了勝利。

    加爾加希強調，這場防禦行動捍衛了主權與尊嚴，並在面對背信棄義的侵略時保護了我們的成果；如今，我們正以更雄厚的實力、更精確的認知，以及更穩固的影響力，來應對複雜的區域局勢，並具備更強能力去影響局勢、塑造未來。

    根據統計，伊朗戰爭爆發近6週來，阿聯方面已經攔截近2800攻擊，造成至少13死219傷，經濟損失嚴重，石油日產量也下降。

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