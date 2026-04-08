扯！南韓大田工廠惡火14死60傷 火災警報響起時疑被人為關閉

南韓大田市汽車零件工廠火災釀14人死亡、60人輕重傷，警方透露火災警報響起時疑被人為迅速關閉。（美聯社）

太離譜！南韓大田市「安全工業（안전공업）」汽車零件工廠，3月20日竄出惡火釀成14人死亡、60人輕重傷的慘劇，警方如今透露火災警報響起時疑被人為迅速關閉，導致員工錯失黃金逃生時間。

據《韓聯社》報導，警方指出，當火災警報響起時，正常程序是檢查發出警報的位置，確認是否真的發生了火災，如果沒有異常狀況才能關閉。不過，「安全工業」廠區的警報器說明書僅列出關閉程序，可能因此忽略了正確SOP。

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警方表示，汽車零件工廠的警報確實有響起，代表系統運作正常，在這樣的狀況下警報是不會自行關閉的，但當天才響了沒多久就停止，因此懷疑是有人私自關掉。

據了解，這間工廠的火災警報器是安裝在2樓通訊室裡，災後確認4個按鈕全部呈現關閉狀態，警方已查出工廠經理是第1個趕到警報器旁的人，他供稱自己只有按1個按鈕而已，沒有關掉警報，調查人員正在釐清是否如此。

另外，事發工廠每個樓層都有違建，包括死傷最慘重的2樓、3樓夾層，一共有9人陳屍此處，警方認為「安全工業」執行長等5人漠視廠區消防安全，造成人員嚴重傷亡，目前已依照過失致死罪嫌偵辦。

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