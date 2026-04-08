為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    扯！南韓大田工廠惡火14死60傷 火災警報響起時疑被人為關閉

    2026/04/08 17:02 即時新聞／綜合報導
    南韓大田市汽車零件工廠火災釀14人死亡、60人輕重傷，警方透露火災警報響起時疑被人為迅速關閉。（美聯社）

    南韓大田市汽車零件工廠火災釀14人死亡、60人輕重傷，警方透露火災警報響起時疑被人為迅速關閉。（美聯社）

    太離譜！南韓大田市「安全工業（안전공업）」汽車零件工廠，3月20日竄出惡火釀成14人死亡、60人輕重傷的慘劇，警方如今透露火災警報響起時疑被人為迅速關閉，導致員工錯失黃金逃生時間。

    《韓聯社》報導，警方指出，當火災警報響起時，正常程序是檢查發出警報的位置，確認是否真的發生了火災，如果沒有異常狀況才能關閉。不過，「安全工業」廠區的警報器說明書僅列出關閉程序，可能因此忽略了正確SOP。

    警方表示，汽車零件工廠的警報確實有響起，代表系統運作正常，在這樣的狀況下警報是不會自行關閉的，但當天才響了沒多久就停止，因此懷疑是有人私自關掉。

    據了解，這間工廠的火災警報器是安裝在2樓通訊室裡，災後確認4個按鈕全部呈現關閉狀態，警方已查出工廠經理是第1個趕到警報器旁的人，他供稱自己只有按1個按鈕而已，沒有關掉警報，調查人員正在釐清是否如此。

    另外，事發工廠每個樓層都有違建，包括死傷最慘重的2樓、3樓夾層，一共有9人陳屍此處，警方認為「安全工業」執行長等5人漠視廠區消防安全，造成人員嚴重傷亡，目前已依照過失致死罪嫌偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播