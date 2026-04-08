中國醫療崩潰危機加劇！1362家民營醫院倒閉 公立醫院慘虧

中國官方數據顯示，去年中國1362家民營醫院關門，平均每年超過7家，公立醫院則面臨鉅額虧損。（法新社檔案照）

中國官方數據顯示，去年中國1362家民營醫院關門，平均每天超過7家，醫療崩潰危機加劇。旅居南韓的中國籍網紅文睿7日在X平台發文指出，這個消息真的是太炸裂了，企業的倒閉潮已經夠恐怖了，現在醫院居然也開始大量的排隊關門，還有誰敢繼續否認中國的全面崩潰呢？

文章指出，最近江西省天湖醫院突然發出通告，把全院315名職工全部解聘，這些職工在一夜之間全部失業了。鄭州大學第一附屬醫院，號稱亞洲最大的醫院之一，該院上千名規培生（住院醫師規範化培訓生）工資直接砍半，本次僅發放約1653元人民幣（下同，約新台幣7700元），嚇不嚇人？這可是亞洲最大的醫院之一啊！如果連醫院都如此，其他行業現狀之慘烈就不用提了。

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文章說，中國醫保已經被習近平3年的「總方針不動搖」折騰的差不多了，同時很多人停繳醫保，這個池子幾近乾枯，加上地方財政的崩潰，相應的醫療補貼也在大幅縮減。與此同時，「小病自我診斷，大病自我了斷」已經從1句笑話變成了很多中國人的現實，AI診斷也在快速砸碎醫生的飯碗，巨額的負債更是讓很多醫院窒息。再看今年，中國醫院整體的情況註定了只能是更糟糕。

中國現在已經徹底進入到了「還債」的經濟模式中，恐怖級別的海量負債像1個黑洞，快速的吸收著中國大地上剩餘的財富，中共不顧一切吃子孫飯的瘋狂已經到頭了，接下來的苦難會讓很多中國人痛不欲生。

而根據中國網媒《搜狐網》報導，除了民營醫院，連公立醫院也不好過，中國國家衛健委的數據顯示，2023年全國43.5%的三級公立醫院醫療盈餘為負數，虧損總額超過600億元（新台幣2794億元），資產負債比高達44.09%。不少公立醫院已開始調整績效，醫護人員收入縮水、工作量翻倍成了普遍現象，大家都在勒緊褲帶過日子。

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