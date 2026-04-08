大媽變少女！荷蘭女議員修圖太大 當選後遭開除黨籍

萊希曼修圖太大引起網路討論。（圖擷取自X）

荷蘭鹿特丹近日1場選舉引發「照騙」爭議。59歲的女議員當選人萊希曼（Patricia Reichman）遭指控使用生成式人工智慧（AI）大幅美化競選照片，由於照片中外貌與本人落差過大，甚至顯得像20多歲的少女，引發選民不滿以及所屬政黨的切割。對此萊希曼極力撇清，堅稱自己「天生麗質」，還自爆常被誤認成兒子的女朋友。

綜合外媒報導，萊希曼於上月18日贏得鹿特丹北部地區的議會席次。然而選後當地選民發現，她在社區報刊登的宣傳照，皮膚不僅毫無瑕疵，還擁有一頭亮麗金髮大波浪與深邃電眼，與現年59歲、身為醫護人員的萊希曼本人判若兩人。感覺受騙的選民紛紛指控其利用AI技術「換臉」騙選票。

請繼續往下閱讀...

對此，萊希曼接受荷蘭《共同日報》訪問時堅決否認使用AI。她辯稱，是因為報社要求的解析度太低，她才使用線上工具「提升像素」並強化影像品質，「那真的是我，現在看起來不同是因為正在服用藥物，療程結束後就會恢復。」她更強調，自己平時看起來就比實際年齡年輕非常多，「我跟兒子出門時，大家常以為我是他的女朋友。」

然而，萊希曼所屬的政黨「宜居鹿特丹黨」並不買帳，發表聲明嚴正指出，該照片「顯然經過AI大幅修改，並非真實呈現」，且這張爭議照片是萊希曼私下提供給報社，並未通過黨內審核。

爭議不僅止於美顏外貌，當地媒體更踢爆萊希曼根本不住在她所當選的選區。由於萊希曼拒絕放棄席次，宜居鹿特丹黨認為雙方已失去信任基礎，宣布正式將其開除黨籍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法