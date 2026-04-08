糗大了！范斯在匈牙利當眾call out川普 直接轉進語音信箱

美國副總統范斯（右）7日現身匈牙利總理奧班（左）在布達佩斯舉行的造勢集會，為競選連任陷入苦戰的奧班站台。（路透）

美國副總統范斯（JD Vance）7日現身匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在首都布達佩斯舉行的1場競選連任造勢大會，並當眾call out給早已公開表示支持奧班的美國總統川普，結果這通電話竟轉接語音信箱。

匈牙利將於12日舉行國會大選，尋求連任的右派總理奧班及其政黨面臨苦戰；川普為顯示力挺這位右派盟友，特派副總統范斯親赴匈牙利幫催票，范斯甚至現身奧班的造勢集會為奧班站台。

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范斯站上造勢集會舞台後說，「在我開始發言前，有1位特別嘉賓要我給他打個電話，希望他會接聽，否則就糗大了。」

結果這通打給川普的電話轉接語音信箱，范斯不放棄再打，這回川普接了，並大讚奧班是個「很讚的人」。

根據美國福斯新聞（Fox News），川普通話中說：「我愛匈牙利，我愛維克多（奧班之名），我說真的。他是個很讚的人，我們的關係一直很好，而且他工作表現出色。還記得嗎？他沒有像別人那樣，任人攻佔與破壞你們的國家。」

在群眾的歡呼聲中，范斯告訴川普，現場5000名匈牙利愛國人士對川普的愛，更勝對奧班的愛。而早就公開表態支持奧班的川普說，「我很榮幸能與各位談話…你們真的太棒了，既熱情又聰明」。

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