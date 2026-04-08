為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    糗大了！范斯在匈牙利當眾call out川普 直接轉進語音信箱

    2026/04/08 16:18 編譯張沛元／綜合報導
    美國副總統范斯（右）7日現身匈牙利總理奧班（左）在布達佩斯舉行的造勢集會，為競選連任陷入苦戰的奧班站台。（路透）

    美國副總統范斯（右）7日現身匈牙利總理奧班（左）在布達佩斯舉行的造勢集會，為競選連任陷入苦戰的奧班站台。（路透）

    美國副總統范斯（JD Vance）7日現身匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在首都布達佩斯舉行的1場競選連任造勢大會，並當眾call out給早已公開表示支持奧班的美國總統川普，結果這通電話竟轉接語音信箱。

    匈牙利將於12日舉行國會大選，尋求連任的右派總理奧班及其政黨面臨苦戰；川普為顯示力挺這位右派盟友，特派副總統范斯親赴匈牙利幫催票，范斯甚至現身奧班的造勢集會為奧班站台。

    范斯站上造勢集會舞台後說，「在我開始發言前，有1位特別嘉賓要我給他打個電話，希望他會接聽，否則就糗大了。」

    結果這通打給川普的電話轉接語音信箱，范斯不放棄再打，這回川普接了，並大讚奧班是個「很讚的人」。

    根據美國福斯新聞（Fox News），川普通話中說：「我愛匈牙利，我愛維克多（奧班之名），我說真的。他是個很讚的人，我們的關係一直很好，而且他工作表現出色。還記得嗎？他沒有像別人那樣，任人攻佔與破壞你們的國家。」

    在群眾的歡呼聲中，范斯告訴川普，現場5000名匈牙利愛國人士對川普的愛，更勝對奧班的愛。而早就公開表態支持奧班的川普說，「我很榮幸能與各位談話…你們真的太棒了，既熱情又聰明」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播