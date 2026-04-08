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    首頁 > 國際

    北京促伊朗回頭、濃縮鈾有解 法新社電訪川普全文

    2026/04/08 16:15 中央社
    美國總統川普。（路透檔案照）

    美國總統川普。（路透檔案照）

    美國總統川普今天在宣布與伊朗停火2週後簡短接受法新社電話訪問，提到據信中國有協助伊朗回談判桌、伊朗濃縮鈾會得到「完善處理」。法新社公布電訪內容。

    法新社問（以下簡稱問）：在今天與伊朗達成後，你會宣稱勝利嗎？

    川普答（以下簡稱川）：「完全且徹底的勝利，百分之百。完全沒問題，毫無疑問。」

    問：不過看起來還有很多事項尚未達成一致，例如荷莫茲海峽問題？

    川：「嗯，不曉得。我們有很多條款。我們有一個15點協議，其中大部分內容已達成共識。我們看看會怎麼發展，看看能不能走到最後。」

    問：如果他們沒有答應（達成協議），你會重拾原本的威脅嗎？

    川：「嗯，你們到時就等著看吧。」

    問：可以再問一個問題的話，總統先生，中國是否參與促成讓伊朗上談判桌？

    川：「我聽到的是這樣。是的，他們有。」

    問：那關於濃縮鈾的問題呢？

    川普：「那會獲得完善處理，否則我是不會拍板的。」

    問：可以問是用什麼方式處理嗎？

    川普：「可以了嗎？（如果不是能獲完善處理）不然我不會拍板的。好啦，謝謝你。」

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