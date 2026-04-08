英國航空客機轉降加國冰天雪地處 255名旅客受困數天痛罵

英國航空客機轉降在加拿大冰天雪地的聖約翰斯，255名乘客受困數天才離開。聖約翰斯雪景示意圖。（美聯社）

旅客崩潰！英國航空1架客機原定從倫敦飛往美國德州休士頓，孰料途中發生醫療問題，3月31日轉降在加拿大冰天雪地的紐芬蘭與拉布拉多省首府聖約翰斯（St. John's），255名乘客直到4月2日才脫困離開，不少人都在社群平台上痛罵英國航空的處理方式。

綜合外媒報導，英國利物浦男子希普曼（Jon Shipman）是機上乘客之一，他透露自己原本是要到德州看望好友，但班機起飛3小時後突然廣播說有醫療緊急情況，必須轉降至加國聖約翰斯。

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希普曼說，航班落地後大家在機艙內又枯等了3個小時，接著收到通知指稱發生機械問題無法起飛，並告知乘客在無法領取託運行李的情況下，可以穿著身上衣服下機直接去飯店入住，然而當天聖約翰斯氣溫為攝氏零下10度。

希普曼表示，當大家向英國航空求助時，卻被晾在一邊沒人處理，只好轉而向聖約翰斯機場地勤尋求幫忙。希普曼指出，英國航空後來告訴他們4月1日晚間可以搭機前往休士頓，但大家當天到機場時卻得知班機要飛回原出發地倫敦，等到準備登機又突然取消，最終是在2日起飛。

聖約翰斯三角洲飯店（Delta Hotel）總經理麥金農（Heather McKinnon）則透露，第1天（3月31日）大約有110名班機乘客前來，到了第2天（4月1日）225名旅客才全數入住，並且飯店員工還幫忙開車去買嬰兒尿布等必需品。

希普曼感嘆，每個乘客都感到很沮喪，有些人還攜家帶眷一直等待，英國航空的處理方式實在太糟糕了，雖然後續補償每人500英鎊（約新台幣2.13萬元）代金券，但大家的假期都泡湯了。

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