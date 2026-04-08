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    首頁 > 國際

    納坦雅胡支持美伊停火協議 以色列反對黨痛批「戰略失敗」

    2026/04/08 15:24 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡對美伊停火表達歡迎與支持，對此，以色列反對黨批評納坦雅胡決定，強調他未能實現戰爭目標。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡對美伊停火表達歡迎與支持，對此，以色列反對黨批評納坦雅胡決定，強調他未能實現戰爭目標。（法新社）

    美國總統川普表示，已與伊朗達成為期2週的停火協議；以色列總理納坦雅胡辦公室隨後發表聲明稱，對美伊停火表達歡迎與支持。對此，以色列反對黨批評納坦雅胡決定，強調他未能實現戰爭目標。

    根據《法新社》報導，納坦雅胡透過聲明指出，以色列支持川普決定，在伊朗立即開放荷姆茲海峽，並停止對美國、以色列及區域各國的一切攻擊為前提下，暫停對伊朗的打擊2週。

    該聲明補充，為期2週的停火不包括黎巴嫩，代表以色列未來仍會對黎巴嫩發動攻勢。

    以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）今（8）日嚴厲批評對伊朗停火，指責納坦雅胡未能實現戰爭目標。

    拉皮德在X上說，「在我們整個歷史上，從未發生過如此慘重的政治災難。在關乎國家安全核心的決策中，以色列甚至沒有參與其中。」

    拉皮德聲稱，以軍完成了所有被要求的任務、民眾也展現了非凡的韌性，但納坦雅胡在政治與戰略上都失敗了，他所有設定好的目標都未能實現。

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