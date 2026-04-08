阿提米絲2號太空人返航 感性發言「全人類是一體」

「阿提米絲2號」繞行到月球背面，拍下「地落」畫面，向1968年「阿波羅8號」拍攝的「地出」致敬。（美聯社）

阿提米絲2號的太空人今天正朝地球飛馳而來，他們帶著繞月飛行的「紀念品」，種種令人屏息的影像與故事，不僅讓地面上的科學家們興奮不已，也為全球觀眾帶來片刻慰藉與啟發。

路透社報導，透過美國國家航空暨太空總署（NASA）精心編排的高畫質照片、GoPro影片及其他影像，3名美國籍與1名加拿大籍太空人為這趟為期10天、充滿歷史性創舉的阿提米絲2號（Artemis II）任務，留下即時且生動的紀錄。

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其中最引人注目的，莫過於他們捕捉到令人驚嘆的「地落」（Earthset）瞬間，也就是當地球緩緩沉入崎嶇月球地平線下的那一刻。

這張照片顯然是向1968年阿波羅8號（Apollo 8）任務那張標誌性的「地出」（Earthrise）影像致敬；阿波羅8號的這張影像在人類首次繞月旅行時，成功引發大眾的無窮想像。

據法新社報導，組員們不僅生動地描述月球表面的細節，還目睹月球從太陽前方經過的日食奇景，甚至觀察到月球表面因隕石撞擊而產生的光芒閃爍。

今天下午，太空人們忙著向休士頓任務控制中心的月球科學家們匯報，鉅細靡遺地講述他們在將近7小時觀測期間所目睹的一切。

阿提米絲2號任務的月球科學主管楊恩（Kelsey Young）告訴組員：「我們整個科學團隊乃至更廣泛的科學界，都對你們的成果充滿正面的回饋與感激…請務必知道，你們昨天所做的一切，在科學上確實意義非凡。」

這支由美國太空人魏斯曼（Reid Wiseman）、科克（Christina Koch）、葛洛佛（Victor Glover）以及加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen）組成的4人團隊，成功繞行了月球。

這是NASA更宏大計畫的一部分，旨在為最早於2028年重返月球表面鋪平道路，並搶在中國之前，在未來10年建立長期的月球基地，為探索火星的遠大目標做準備。

在一次從太空傳回的訊息中，太空人葛洛佛捕捉到世界和諧的罕見時刻。

他對著地球上的觀眾說：「你看起來很美。而且從這裡看，你也像是一個整體；我們所有人都是智人。無論你來自何方或長相如何，我們全都是一體的。」

在完成繞月飛行後，團隊已踏上歸途，預計將於10日深夜在加州外海的太平洋上濺落。

昨天深夜，組員們接到了NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）和美國總統川普的祝賀電話。

川普稱讚這幾位太空人是具有「極大勇氣」的「現代拓荒者」，並表示：「你們真的啟發了全世界。」

美國國家航太總署（NASA）的「阿提米絲2號」任務，在台灣時間7日上午超越1970年的「阿波羅13號」，創下人類距離地球最遠的太空飛行紀錄！（本報製圖）

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