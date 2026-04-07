斬首再+1！以色列宣布擊殺伊朗特種部隊指揮官 1天2高層送頭

斬首再+1！以色列宣布擊殺伊朗特種部隊指揮官 1天2高層送頭2026/04/07 00:18 即時新聞／綜合報導
IDF本週二宣布擊殺IRGC聖城軍第840特種作戰單位指揮官。（圖翻攝自IDF官方X）
美國和以色列聯手對伊朗展開軍事打擊至今已過1個多月，伊朗已有大批軍政高層遭斬首。以色列軍方本週二（6日）上午宣布擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報機構負責人哈德米（Majid Khademi）後，晚間再加碼公布IRGC精銳特種部隊「聖城軍」（Quds Force）作戰單位指揮官巴蓋里（Asghar Bagheri）同日也被擊殺的資訊，引發外界熱議。
以色列國防軍（IDF）6日晚間對外宣布，他們的空軍已「消滅」自2019年起擔任聖城軍第840特種作戰單位指揮官的巴蓋里。IDF指出，巴蓋里在聖城軍中擔任過多個高層職位，過去也推動過多項軍事行動，涉及策劃針對全球各地以色列人和美國人的恐怖攻擊，還指揮過將武器從伊朗跨境運送至以色列境內的任務，目的是傷害以色列平民。
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目前德黑蘭方面尚未回應此消息，不過同日IDF表示擊斃IRGC情報機構負責人哈德米的事，已獲IRGC證實。有關巴蓋里的官方資料很少，但其所屬的聖城軍是伊朗知名對外發起秘密戰爭的核心部隊，最有名的總指揮官是2020年在伊拉克遭美國斬首的蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。
????ELIMINATED: Asghar Bagheri, Commander of the Quds Force’s Special Operations Unit.— Israel Defense Forces （@IDF） April 6, 2026
In recent years, Bagheri advanced numerous attacks against both Israel and worldwide.
In addition, Bagheri personally commanded operations targeting IDF soldiers on the Syrian-Israel border. pic.twitter.com/Hnsbdk57J2