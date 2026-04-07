斬首再+1！以色列宣布擊殺伊朗特種部隊指揮官 1天2高層送頭

IDF本週二宣布擊殺IRGC聖城軍第840特種作戰單位指揮官。（圖翻攝自IDF官方X）

美國和以色列聯手對伊朗展開軍事打擊至今已過1個多月，伊朗已有大批軍政高層遭斬首。以色列軍方本週二（6日）上午宣布擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報機構負責人哈德米（Majid Khademi）後，晚間再加碼公布IRGC精銳特種部隊「聖城軍」（Quds Force）作戰單位指揮官巴蓋里（Asghar Bagheri）同日也被擊殺的資訊，引發外界熱議。

以色列國防軍（IDF）6日晚間對外宣布，他們的空軍已「消滅」自2019年起擔任聖城軍第840特種作戰單位指揮官的巴蓋里。IDF指出，巴蓋里在聖城軍中擔任過多個高層職位，過去也推動過多項軍事行動，涉及策劃針對全球各地以色列人和美國人的恐怖攻擊，還指揮過將武器從伊朗跨境運送至以色列境內的任務，目的是傷害以色列平民。

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目前德黑蘭方面尚未回應此消息，不過同日IDF表示擊斃IRGC情報機構負責人哈德米的事，已獲IRGC證實。有關巴蓋里的官方資料很少，但其所屬的聖城軍是伊朗知名對外發起秘密戰爭的核心部隊，最有名的總指揮官是2020年在伊拉克遭美國斬首的蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。

????ELIMINATED: Asghar Bagheri, Commander of the Quds Force’s Special Operations Unit.



In recent years, Bagheri advanced numerous attacks against both Israel and worldwide.



In addition, Bagheri personally commanded operations targeting IDF soldiers on the Syrian-Israel border. pic.twitter.com/Hnsbdk57J2 — Israel Defense Forces （@IDF） April 6, 2026

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