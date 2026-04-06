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    美伊和談川普底線不妙！伊朗革命衛隊：荷姆茲海峽回不去了

    2026/04/06 20:23 編譯魏國金／台北報導
    伊朗革命衛隊表示，荷姆茲海峽永遠不會回到戰前狀態。（法新社檔案照）

    伊朗革命衛隊表示，荷姆茲海峽永遠不會回到戰前狀態。（法新社檔案照）

    伊朗革命衛隊（IRGC）海軍6日指出，荷姆茲海峽已經發生「不可逆的戰略變化」，絕對不可能回到之前的狀態。

    伊朗革命衛隊海軍聲明說，「外國勢力對這條關鍵航道的霸權時代已徹底結束」。近期的區域發展已確立了新現實，因此美國已無法在伊朗週邊海域發號施令。

    IRGC指出，「荷姆茲海峽永遠不會回到之前的狀態，特別是對美國與猶太復國主義政權而言更是如此」。IRGC補充說，伊朗將繼續捍衛其主權與波斯灣的安全。

    在IRGC發表該聲明前數小時，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發布夾雜髒話的貼文說，伊朗如果沒有在7日前達成協議並重啟荷姆茲海峽，地獄將降臨到他們頭上，美國將進一步攻擊伊朗能源與運輸基礎設施。

    IRGC指出，革命衛隊已制定計畫，依據波灣地區的安全與穩定必須由週邊國家保障的原則，在波斯灣建立新的本土安全架構。

    IRGC聲明說，「這些準備包括加強海軍佈署、佈署先進的監控系統，以及協調快速反應能力，所有這些都是為了捍衛伊朗的領海、確保能源不間斷的通行該海峽」。

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