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    首頁 > 國際

    烏軍宣布收復480平方公里失地 夜間突襲俄軍戰艦

    2026/04/06 20:46 中央社
    烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天指出，自今年1月底以來，烏軍已收復東南部與東部前線480平方公里領土。圖為烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州札伊采韋村，居民站在俄羅斯飛彈攻擊現場。（路透）

    烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天指出，自今年1月底以來，烏軍已收復東南部與東部前線480平方公里領土。圖為烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州札伊采韋村，居民站在俄羅斯飛彈攻擊現場。（路透）

    烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天指出，自今年1月底以來，烏軍已收復東南部與東部前線480平方公里領土，總計12處定居點。

    路透報導，瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在視察前線後表示，烏克蘭已重新掌控東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）8處定居點，以及東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）4處定居點。

    瑟爾斯基今晚在即時通訊應用程式Telegram上寫道：「俄軍未放棄進一步發動攻勢的計畫，正重新整編現有兵力與裝備。」

    烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）則在Telegram指出，烏軍夜間擊中俄羅斯諾沃羅西斯克港（Port of Novorossiysk）一艘俄軍戰艦，並對黑海克里米亞被占領區附近的一座鑽井平台發動攻擊。

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