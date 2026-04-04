PTT八卦板散播美軍黑鷹被撞落假消息 鄉民一度嗨翻全被打臉

PTT八卦板散播美軍黑鷹直升機在伊朗境內失事的假消息。美軍黑鷹直升機示意圖。（歐新社）

美軍1架F-15戰鬥機3日傳出在伊朗境內被擊落，美方旋即派出黑鷹直升機搜救飛行員，不過，PTT八卦板也跟著有人散播「黑鷹被無人機撞落」的內容，讓八卦板鄉民們一度嗨翻，如今已證實是伊朗單方面的假消息。

這篇假消息的標題為「cnn:美軍黑鷹直升機被無人機撞落」，看起來似乎是美國有線電視新聞網（CNN）發布美國直升機墜落的新聞，但點進去可以看到其實是《CNN-News18》發布的，這是1間印度英語媒體，和《CNN》有合作關係但並非《CNN》，顯然標題具有誤導性。

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另外，《CNN-News18》也僅是轉發伊朗方面的說法（Iran Claims），並非證實有黑鷹墜毀。然而，PTT八卦板鄉民看到假消息後全數嗨翻，直喊「爽啦」、「伊朗把無人機玩得很花啊，撞下黑鷹」、「我看川普還怎麼吹」，一度把這篇文章推爆。

當然，也有一些理性的網友在留言質疑原PO，有人直指《CNN-News18》是印度媒體，在《CNN》上是沒有這則新聞的；還有人批評「一天到晚報Iram claims」，亦即怎麼都只關注伊朗單方面的說法，但完全被無視。

據《BBC》、《CBS》最新消息，進入伊朗搜救F-15飛行員的是2架黑鷹、1架A-10雷霆二式攻擊機，其中1架黑鷹載著1名獲救的飛行員撤離時，遭到輕武器攻擊並造成人員受傷，不過已安全返回降落，並沒有黑鷹墜落的事情發生。

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