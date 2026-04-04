日本醫師利用麻醉、下藥性侵21女 被判處25年刑期

日本整形外科醫師竹澤章一，利用麻醉、下藥等方式性侵21名女性。（資料照）

日本東京江戶川區某整形外科診所前院長、46歲的竹澤章一，於2013年8月至2022年5月期間，對麻醉中的病患伸出狼爪，並且還向護理師下藥逞獸慾，一共有21名女性遭到性侵、猥褻，其中甚至有9歲女童等4名未成年人，竹澤章一如今被法院重判入獄25年。

據《讀賣新聞》報導，東京地方法院判決書顯示，竹澤章一是在診所或住處犯案，其中17名受害者是接受麻醉等待動手術的病患，孰料竹澤章一卻趁著她們無抵抗能力時上下其手，並用手機拍攝侵犯過程，從中可以看到他用下體壓住1名12歲女孩、觸碰15歲少女的胸部。

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至於其他4名受害者，是診所的護理師或行政人員，竹澤章一會在她們的餐飲內加入安眠藥，趁著對方熟睡時動手。在這一連串犯罪中，有1名女性多次慘遭狼爪，東京地院最終認定竹澤章一總計犯下31項罪行。

本案審判長青木美佳表示，竹澤章一利用醫師的身分，做出如此卑劣的行為，為了滿足自己的性慾完全不顧受害者的處境，在檢方求刑27年的情況下最終判處25年。

竹澤章一對於自己的犯行全然承認，但認為東京地院法官量刑過高，目前已向東京高等法院提出上訴。

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