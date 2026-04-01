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    首頁 > 國際

    中東戰火美國沒手牌？ 葉耀元：戰爭可能就得繼續打

    2026/04/01 09:42 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

    美國總統川普日前表示，他認為與伊朗的戰爭可能很快將結束，其他國家可在沒有美軍協助下，讓荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。有外媒報導美國在與伊朗的戰爭中，手上握有的籌碼正面臨質疑。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，伊朗不低頭，然後美國最後仍然不派地面部隊直接佔領伊朗的話，這場戰爭可能就得繼續打。

    葉耀元在臉書PO文表示，川普的籌碼本來就是只有對伊朗政權的核心高層進行一一擊破，然後看看伊朗願不願意回到談判桌上這條路。所以不是他有沒有籌碼，而是他本來就有這張牌。

    葉耀元指出，這張牌有沒有效果，沒有人知道，因為伊朗到底會不會因為高層都被擊斃，就願意上談判桌跟美國斡旋，本來就是一個未知數。所以你可以說川普就是在賭。只是看看起來到目前為止他還沒賭贏就是了。

    葉耀元續指，所以問題的核心點在於：到底說川普會先低頭還是伊朗政權會先低頭？我不知道答案，但伊朗不低頭，然後美國最後仍然不派地面部隊直接佔領伊朗的話，這場戰爭可能就得繼續打，要不然共和黨的期中選舉就要爆炸了。如果美國派兵直接佔領伊朗，戰爭大概兩到三個月會打完，但是伊朗武裝部隊會直接地下化變成恐怖組織，共和黨仍然今年會選得很慘。

    葉耀元直言，換言之，僵在那邊慢慢炸來炸去，是目前川普最好的手段了。

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