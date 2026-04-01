英王本月將訪美 在野國會議員大罵首相沒出息

英國國王查爾斯三世（左）將在本月對美國進行國是訪問，美國總統川普（右）已透過社群平台表示歡迎。（法新社檔案照）

儘管美國總統川普屢次批評英國政府未支持伊朗戰爭，英國國王查爾斯三世（King Charles III）仍將於4月對美國進行國是訪問。川普已透過社群平台表示歡迎，但英國國會議員對此頗有意見，反對黨黨魁大罵英國首相施凱爾（Keir Starmer）「沒骨氣」。

白金漢宮（Buckingham Palace）3月31日宣布，查爾斯與王后卡蜜拉（Queen Camilla）將於4月下旬前往美國，慶祝美國獨立250週年。川普將日期訂為4月27日至30日。

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川普在「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我期待與我非常尊敬的國王共度時光。這將會非常棒（TERRIFIC）！」

川普去年9月對英國進行國是訪問，被視為英國致力於鞏固兩國所謂「特殊關係」的努力之一，當時川普的「美國優先」（America First）政策正威脅既有的全球秩序。

然而，這並未阻止川普指責英國拒絕讓美國軍機使用英國基地，對伊朗發動攻擊。川普在「真實社群」的1篇貼文中表示，那些因為荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊限制而無法獲得航空燃料的國家，應該「鼓起遲來的勇氣，前往海峽並直接奪取（TAKE IT）」。

他屢次猛烈抨擊英國首相施凱爾，甚至一度稱他「不是邱吉爾（Winston Churchill，二戰時英國首相）」。

此舉導致部分英國國會議員要求施凱爾取消查爾斯的此次國是訪問，以表明英國的不滿，並避免在兩國關係緊張之際讓國王感到尷尬。

在野黨自由民主黨（Liberal Democrats）黨魁戴維（Ed Davey）表示，施凱爾允許國是訪問如期進行，顯示他「極度缺乏骨氣」，「在川普將我們的皇家海軍貶為玩具之後，還讓國王前往美國進行國是訪問，這是一種恥辱，也是一個政府軟弱到無法對抗惡霸的跡象。川普接下來還得做出什麼駭人聽聞的事，才能讓政府恢復理智並取消國是訪問？」

君主在國內主持國是訪問，並應民選政府的要求出國訪問，政府則利用此類場合的盛大排場，來鞏固與世界各國的關係。繼續進行這項討論已久的訪問的決定，可被視為施凱爾政府為緩解戰爭引發之緊張局勢所做的努力，或者至少是不讓局勢火上加油。

眾所周知，川普喜愛英國王室，並沉醉於去年對溫莎城堡（Windsor Castle）的訪問，當時他受到軍樂隊的歡迎。查爾斯在1個布滿鮮花與金箔的國宴廳為他舉辦晚宴。

這次訪問的契機，源於施凱爾在川普展開第二任期僅5週後的2025年2月，匆忙趕往華府，並將國王的邀請函親手交給川普。

這是首次有世界領袖獲得第二次國是訪問的殊榮，也是首次以國王私人信函的形式遞交邀請函；川普當時還在電視鏡頭前自豪地展示這封信。

川普當時說：「這是一個非常、非常大的榮幸。」他還強調信中包括前往溫莎城堡的邀請，「這真的很了不起。」

現在，查爾斯將前往華府進行回訪。查爾斯曾訪問美國19次，但這是他登基以來首次對美國進行國是訪問。他的母親伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II）曾對美國進行過4次國是訪問。

配合此次美國之行，國王也將前往百慕達（Bermuda），這是他做為君主首次訪問該海外領地。

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