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    首頁 > 國際

    川普下令砍美公共媒體經費　法官裁違法無法執行

    2026/04/01 05:21 中央社

    美國一名聯邦法官今天阻止總統川普實施一項「違法且無法執行」的命令，這項命令原本將終止對全國公共電台（NPR）與公共電視網（PBS）的資助。

    法新社報導，聯邦地區法官莫斯（Randolph Moss）裁定，川普這項命令意在懲罰媒體機構，理由是發表令他不悅的言論，並指出美國憲法第一修正案保障的言論自由，「不容忍這種觀點歧視與報復行為」。

    這項行政命令是在2025年5月1日發布，目的在終止對NPR與PBS的財務支持，稱這是為了「確保聯邦資金不會資助帶有偏見與黨派立場的新聞報導」。

    川普經常指責對他持批評態度的新聞媒體有「自由派」偏見。去年，他更聲稱NPR與PBS是「激進左翼民主黨的喉舌」。

    莫斯法官在長達62頁的意見書中表示，川普可以自由地批評，但他的行政命令明顯是為了「壓制」他所反對的觀點。

    莫斯寫道：「可以肯定的是，總統有權批評這篇或任何其他報導，可以依自身意願表達自己的觀點。」

    「然而，他不能動用政府權力，指示聯邦機構因原告發表他不喜歡的言論而採取報復行動，阻止原告獲得聯邦補助等資金。」（編譯：張曉雯）1150401

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