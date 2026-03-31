再批北約盟邦不幫忙！魯比歐：戰後重新評估同盟關係

美國國旗和北約旗。（法新社檔案照）

美國和以色列展開對伊朗聯合軍事行動以來，美國總統川普針對北大西洋公約組織（NATO）未充分提供支援，多有抱怨。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）30日直言，等戰爭結束，美國或許需要重新評估與北約的關係。

《彭博》30日報導，魯比歐接受中東「半島電視台」（Al Jazeera）訪問，批評北約在這場中東戰爭期間未提供支援，拒絕美軍使用基地，他說，「在這場軍事行動結束後，總統（川普）和我國將得重新檢視這一切」，「若北約只是美國在歐洲遭遇攻擊時防衛他們，但是在我們需要他們時，他們卻拒絕我們基地使用權，那不是非常好的安排，很難讓人持續投入」。

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開戰以來，伊朗以實質封鎖荷姆茲海峽，報復美以的軍事行動，導致油氣價格大漲。川普呼籲盟邦，共同出力協助讓這條重要航道重新開放，但是大多遭北約成員國婉拒。日前川普才批評北約「懦弱」、是「紙老虎」。

魯比歐在30日訪問中說，荷姆茲海峽「無論如何都會重新開放」，「不是伊朗同意遵守國際法，不封鎖這條商業航道，就是由全世界、該區域國家組成的聯盟，在美國參與下，確保航道開放」。

彭博報導指出，目前美國對北約盟邦不支援重開該海峽的怒火，主要針對西班牙。西班牙拒絕讓參與對伊朗軍事行動的美軍，使用其領空和駐該國基地，進一步與這場戰爭保持距離。

魯比歐直言，「沒有美國，就沒有北約」，並強調，「同盟關係須互惠，不能是單行道」。他說，伊朗戰爭落幕後，「我們將有時間處理這個問題」、「希望我們能解決」。

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