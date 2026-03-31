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    屈服！李在明政府大舉進口俄羅斯輕油 韓媒：只夠用3至4天

    2026/03/31 10:25 即時新聞／綜合報導
    南韓李在明政府近日攜手企業自俄羅斯進口輕油，首批已於30日運抵南韓。（彭博資料照）

    南韓李在明政府近日攜手企業自俄羅斯進口輕油，首批已於30日運抵南韓。（彭博資料照）

    由於中東戰爭持續，國際能源價格飆漲，南韓李在明政府近日攜手企業自俄羅斯進口輕油（石腦油），首批已於30日運抵南韓。俄羅斯因為全面入侵烏克蘭遭到國際制裁。

    俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，與北韓關係日益密切，平壤更派遣地面部隊、提供武器支援俄軍，南韓為此曾多次提出抗議。

    韓聯社報導，南韓產業通商部和企業30日均證實，LG化學公司採購的2.7萬噸俄羅斯輕油當天運抵南韓，將轉運至位於忠清南道的大山石油化學園區。這批進口總量遠低於南韓每月平均約400萬噸的用量，僅可使用3至4天。

    報導指出，南韓石化業此前一直考慮自俄羅斯進口輕油的方案。美國政府本月公布暫時放寬對俄羅斯石油和能源的制裁後，經南韓產業通商部向美方確認，南韓可使用盧布等進口俄產原油和石油產品，且相關行為不屬於美方次級制裁範圍。

    美國、以色列與伊朗戰爭爆發前，南韓輕油進口依賴度約為45%，其中自中東進口量佔77%。荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖等中東局勢升級勢必將衝擊南韓產業。

    然而報導稱，由於美國對俄羅斯石油的制裁豁免期截至4月11日，自俄羅斯進口輕油能否化解南韓國內輕油短缺，有待進一步觀察。

    與此同時，歐盟執委會本月曾表示，儘管面臨壓力，歐盟仍不會屈服，不打算重新進口俄羅斯的能源。負責歐盟能源政策的執行委員約根森（Dan Jorgensen）說，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）長期利用能源進行勒索，甚至將能源武器化。

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