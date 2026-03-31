伊朗襲以色列最大煉油廠　川普警告將迅速回應

伊朗對以色列最大煉油廠發動攻擊後，美國總統川普今天向伊朗與伊朗國會議長下達一週的最後通牒，敦促他們與美方合作，並向「紐約郵報」表示，他「很快」將做出回應。

伊朗升高對基礎設施的攻勢，襲擊科威特一座供水與電力設施，同時以色列北部城市海法（Haifa）一座煉油廠在遭伊朗飛彈攻擊後陷入火海。被問到他對這波襲擊的回應時，川普告訴「紐約郵報」（New York Post）：「你們很快就會知道」。

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隨著川普在中東地區部署軍事力量，可能對伊朗造成毀滅性打擊，他敦促伊朗政權殘餘勢力盡快達成協議，以免為時已晚。他獨家告訴紐約郵報，美國很快就會知道議長是否願意與美方合作。

被問到伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）是否有合作意願時，川普告訴紐約郵報：「我們很快就會知道。我大約會在一週後告訴你。」

川普稱伊朗內部發生劇烈變動，聲稱舊勢力實際上已遭清除，取而代之的是一批新團隊，這群人到目前為止更容易打交道。

川普說：「已經出現徹底的政權更替，因為過去的政權已經消失，我們正在與全新的一群人打交道。到目前為止，他們比較講理。」

記者追問，與過去華府在德黑蘭的對手相比，這些人是否是新面孔時，川普毫不客氣地說：「基本上是的。其他那些人現在都死光了。」

川普也提到關於伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）健康狀況的不確定性。穆吉塔巴．哈米尼是已故前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的兒子。自美國與以色列於2月28日展開攻擊以來，穆吉塔巴就沒有公開露面。

川普提到穆吉塔巴．哈米尼時說：「沒有人聽到他的消息。」紐約郵報先前曾報導，美國情報官員認為他是同性戀者，還說「他受了非常嚴重的傷」。

被問到穆吉塔巴．哈米尼是否仍在世時，川普補充說：「我們不知道。我們想他可能還活著，但情況非常糟糕。」（編譯：張曉雯）1150331

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