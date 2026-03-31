最高法院將審出生公民權 川普喊話：出生公民權不是為中國富豪利益服務

美國總統川普在重返白宮後首日，就簽署1項行政命令，廢除出生公民權。（法新社檔案照）

在聯邦最高法院預定就限制出生公民權行政命令的合憲性展開審理前夕，美國總統川普30日強調，出生公民權原本是為了保障奴隸子女的權益而設定，而不是為了中國和全球各地富豪的利益。

美國之音（VOA）30日報導，川普在其自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，出生公民權並非關乎來自中國和世界其他地區的有錢人，他們想讓自己的孩子，以及成千上萬的孩子，花錢就能荒謬地成為美國公民，「它關乎的是奴隸的後代！我們是世界上唯一認真討論這個問題的國家。看看這項古老法案的日期——正是內戰結束之時！」

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報導指出，美國公民權制度的確立，可溯及1868年憲法《第14修正案》的批准。該修正案在美國內戰結束後頒佈，其內容保障非裔美國人在所在州享有的某些權利，尤其重要的是，它糾正了1857年史考特（Dred Scott）案的判決，該判決認定美國憲法並未賦予非洲裔公民權。

《第14修正案》的第1條規定：「凡在美利堅合眾國出生或歸化，並受其管轄的人，均為美利堅合眾國的公民，也是其所居住州的公民。」這一原則確立了基於出生的公民權，即出生公民權。

川普在文中指出，現在「世界各國都在靠販售我們國家的公民身份大發橫財，同時還嘲笑我們美國的司法系統變得多麼愚蠢（例如關稅！）。愚蠢的法官和大法官造就不了偉大的國家！」

川普指的是2月20日聯邦最高法院以6比3的投票結果，裁定川普政府大規模徵收全球關稅的作法違法。4月1日，最高法院將就川普去年頒佈旨在終止出生公民權的行政命令的合憲性，進行口頭辯論。

川普在第二次總統任期的第1天，就簽署1項行政命令，廢除出生公民權。行政命令規定父母非美國公民或合法永久居民（即俗稱的「綠卡」）的新生兒，不能自動獲得美國公民身份。這項行政命令在美國多個州遭到司法訴訟挑戰。

去年12月初，最高法院宣布，將於今年春季開庭期間審理本案，預計6月底前對此做出裁決。

美國國會也密切關注出生公民權判決。聯邦參議院司法委員會憲法小組委員會3月10日舉行「保護美國公民身份：非法移民和臨時訪客的出生公民權」的聽證會，小組委員會主席施密特（Eric Schmitt）在開場白中，強調非法移民和「生育訪客」系統性濫用無限制出生公民權的現象，還特別提到中國公民到美國的「生育旅遊」。

施密特和其他共和黨議員指出，出生公民權是美國最嚴肅的制度之一，現在卻日益被當做移民制度的漏洞之一，呼籲政府採取措施，封堵出生公民權問題上的漏洞。

此前，部分議員還提出法案，旨在阻止中國公民在沒有有效簽證的情況下入境美國，並禁止他們參加任何免簽證旅行計畫，包括關島和北馬里亞納群島免簽計畫。

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