瑞典版畢立可案 男涉逼妻賣淫接客120人

瑞典驚傳類似法國婦女吉賽爾．畢立可遭夫婿性剝削的逼妻賣淫案，震撼整個社會。（法新社檔案照）

瑞典檢察官30日起訴1名涉嫌剝削其「弱勢」妻子，使其與多名男子發生性行為以牟利的男子，罪名包括加重媒介賣淫、數起性侵及傷害罪。此案牽涉約120名男子。

法新社報導，本案驚人情節震撼全瑞典，並被拿來與法國婦女吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）的案件相提並論。吉賽爾的丈夫多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）坦承，多次對當時的妻子下藥，並在她失去意識時，邀請數十名男子性侵她，於2024年遭判處20年徒刑。

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該名62歲嫌犯據稱是重型機車團體「地獄天使」（Hells Angels）前成員，在妻子向瑞典北部警方報案後，於去年10月被捕，至今一直遭到羈押。

檢方指控，該名男子多年來在網路上發布廣告、安排會面、把風，透過施壓妻子「進行並屈從於性行為」來牟利，甚至在網路上直播性行為，以吸引更多客戶。

他也被控使用暴力與威脅，利用她的毒癮並提供她毒品。檢察官將此痛斥為「無情的剝削」。

瑞典的賣淫法規禁止買春，但不禁止賣春，但促成性交易亦屬違法。

除了被控加重媒介賣淫罪之外，該名否認指控的男子還面臨8項性侵指控，以及4項意圖性侵與4項傷害罪。

檢察官安納斯特德（Ida Annerstedt）告訴法新社，這名被描述為處於弱勢的女子，在「某種程度上」已「同意賣春」，但反對向特定人士或在特定情況下賣春。

安納斯特德說：「她有一些界線。當他沒有尊重這些界線，當她說『不』之後他仍強迫她時，這就是他被控意圖性侵或性侵的情況。」

這些事件據稱發生在2022年8月11日至2025年10月21日之間。審判預計4月13日開始。安納斯特德表示，當局已查明約120名涉嫌買春的個人，已有26名男子因與本案相關的買春行為遭到起訴，檢方正在對其他人進行調查。

代表這名女子的律師殷格佛斯多蒂爾（Silvia Ingolfsdottir）告訴法新社，這些指控肇因於其委託人所遭受的「嚴重與加重犯罪」，「她現在希望能獲得正義。」

本案在瑞典受到廣泛關注。瑞典性別平權部長拉森（Nina Larsson）2月表示，男性必須「停止買賣女性的身體」。她在社群平台X發文表示：「媒體關於所謂『瑞典畢立可案』的報導令人震驚且作嘔。」

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