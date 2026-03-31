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    首頁 > 國際

    中國墓地昂貴空屋變「骨灰房」現象增 政府修法禁止

    2026/03/31 00:33 中央社
    中國近年出現活人與死者比鄰的「骨灰房」現象，即部分家庭選擇將親人骨灰存放在閒置的公寓民宅中。中國當局透過修法正在加強取締這樣的行為。此為示意圖。（資料照）

    中國近年出現活人與死者比鄰的「骨灰房」現象，即部分家庭選擇將親人骨灰存放在閒置的公寓民宅中。中國當局透過修法正在加強取締這樣的行為。此為示意圖。（資料照）

    中國近年出現活人與死者比鄰的「骨灰房」現象，即部分家庭選擇將親人骨灰存放在閒置的公寓民宅中，而非負擔日益高漲的墓地費用，中國當局透過修法正在加強取締這樣的行為。

    中國自今天起實施新修訂的「殯葬管理條例」，明文禁止「將居民住宅專門用於安放骨灰」。英國「金融時報」（Financial Times）報導，隨著中國人口急速老化遇上房市崩盤，這樣的做法日益盛行，因為在供奉親人骨灰方面，住宅大樓變得比墓地更划算。

    美國加州大學爾灣分校（UC Irvine）博士生、著有相關研究「亡者空間」（Space for the Departed）的吳欣怡（Wu Xinyi，音譯）表示：「當空間不再具有居住價值，人們會為其賦予新的用途。對許多人而言，這項新用途就是存放骨灰。」

    自從中國國家主席習近平提出「房子是用來住的，不是用來炒的」政策主張後，公寓房價重挫，相形之下墓地價格反而變得高不可攀。

    金融時報指出，根據保險業者永明金融（SunLife）2020年進行的全球喪葬費用調查，中國平均喪葬支出約達人民幣3萬7375元（約新台幣17.3萬元），約占平均年薪45%，就占比而言是全球第2高，僅次於日本。

    中國的住宅房產擁有政府賦予的70年土地使用權，然而根據殯葬管理條例，骨灰格位、公墓墓位一個使用週期不得超過20年。

    吳欣怡指出，新法或許能遏止房仲或房產業者公開銷售「骨灰房」，但她認為有些家庭會繼續私下這麼做。

    她提到，「骨灰房」的情況多半發生在宗族觀念強烈或擁有多個房產的家庭；這些家庭仍視相關房產為資產，若日後增值仍可出售。

    吳欣怡還說，儘管死亡在中國仍受到忌諱，網路上也有些反對意見，許多年輕租客認為只要能壓低公寓租金，他們並不介意與死者為鄰。

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