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    首頁 > 國際

    美伊緊張對峙 勞伯施奈德籲美國恢復徵兵制

    2026/03/30 20:24 中央社
    美國總統川普的鐵粉、好萊塢知名影星勞伯施奈德近日在社群媒體X發文，呼籲美國恢復徵兵制。（法新社檔案照）

    美國總統川普的鐵粉、好萊塢知名影星勞伯施奈德近日在社群媒體X發文，呼籲美國恢復徵兵制。（法新社檔案照）

    在美國與伊朗交戰之際，美國總統川普的鐵粉、好萊塢知名影星勞伯施奈德（Rob Schneider）近日在社群媒體X發文，呼籲美國恢復徵兵制，並稱每位年滿18歲公民都須服2年兵役。

    美國「新聞週刊」（Newsweek）等媒體報導，勞伯施奈德在X上引用美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的名言「不要問你的國家能為你做什麼，而要問你能為國家做什麼」，呼籲美國恢復徵兵制。

    他寫道：「我們必須再次承諾，維護一個在上帝庇佑之下、不可分割的國度。因此，我們必須恢復對我國青年的徵兵制。」

    勞伯施奈德提及：「每一位年滿18歲美國人都須服2年兵役。他們也可以選擇將部分役期以志願形式，在國內或海外服役。」

    他也寫道：「身為美國公民，讓我們享有無可比擬的自由與機會，令全世界羨慕。然而，我們所珍惜的這些自由並非沒有代價。」

    勞伯施奈德以「哈拉猛男秀」（Deuce Bigalow: Male Gigolo）、「小姐好辣」（The Hot Chick）等喜劇電影走紅。

    根據「哈芬登郵報」（HuffPost），勞伯施奈德是川普及其「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的鐵桿支持者。

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