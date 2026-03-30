快沒油了！南韓擬推全國「汽車輪休」 車牌尾號不對禁上路

隨著中東戰雲密佈推升能源風險，南韓政府週日（29日）表示，若國際油價持續攀升，不排除將原僅限於公家機關的「汽車限行」措施擴大至全體國民。（歐新社）

隨中東戰雲密佈推升能源風險，南韓政府週日（29日）表示，若國際油價持續攀升，不排除將原僅限於公家機關的「汽車限行」措施擴大至全體國民。這是南韓自1991年波斯灣戰爭以來，時隔逾30年首度面臨全國性的能源節約強制令。

據《路透》報導，南韓財政部長具潤哲週日接受媒體採訪時指出，目前國際原油價格約在每桶100至110美元區間，若進一步飆升至120至130美元，政府將考慮擴大乘用車的使用限制。他強調，「一旦中東局勢惡化，南韓的資源安全危機警報將提升至第三級的『警告』階段，屆時必須採取強制性的節能手段。」

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具潤哲表示，為減輕民眾生計負擔，政府正研議進一步調降燃料稅；然而，財政部在今日的聲明中也補充，針對民間部門的強制限行令尚未定案，當局將綜合衡量能源供應現況與整體經濟因素後再行決策。南韓約有70%的原油進口仰賴中東，這使其對該地區局勢震盪極為敏感。

南韓政府上週已先針對公共部門實施強制性的「汽車5日制」限行，根據車牌號碼末碼限制車輛上路。能源部長金星煥上週四（26）也提到，若危機等級再度調升，除了強化需求管理，也將積極鼓勵企業與金融部門自發性參與。

目前南韓民間已展開自主節能行動。據報導，三星與SK集團等大型財閥已紛紛響應，呼籲員工減少駕駛私家車改搭大眾運輸。多位南韓政壇領袖與國會議員亦透過社群媒體分享通勤或騎單車的影像，試圖以身作則，號召大眾在能源告急之際共同節能度過難關。

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