拒讓美軍飛越！西班牙關閉領空 川普揚言採貿易措施回應

西班牙政府關閉領空拒絕參與對伊朗軍事行動的美軍飛機飛越。此舉引發美國總統川普（左）揚言祭出貿易措施回應，圖右為西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。（法新社資料照）

西班牙政府關閉領空，拒絕讓參與對伊朗軍事行動的美軍飛機飛越其境，迫使美軍航線須繞道飛行。馬德里表示，此舉基於不參與相關軍事行動的政策立場，美國總統川普則揚言採取貿易措施回應。

《路透》報導，根據西班牙《國家報》（El Pais）30日引述軍方消息指出，馬德里已正式禁止參與攻擊伊朗任務的美軍軍機進入其領空。這是繼日前西班牙拒絕美軍使用雙邊共同操作的軍事基地後進一步擴大的限制行動。這項政策迫使美軍軍機在前往中東目標時必須全面繞過西班牙領土，不僅顯著增加航行時間與油耗成本，也直接影響美軍在歐洲戰略節點的調度效率。

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質疑戰爭非法 西班牙拒絕貢獻武力

西班牙經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）接受《賽爾電台》（Cadena Ser）訪問時表示，這項決定是基於政府不參與單方面且違反國際法戰爭的立場。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）一直是反對美、以襲擊伊朗最激烈的批評者之一，他多次將這場軍事行動描述為「魯莽且非法」。

這項領空禁令引發華府強烈不滿。美國總統川普已公開表示，若西班牙持續限制美軍使用基地與領空，美國將採取貿易措施作為回應，甚至考慮切斷雙邊貿易往來。川普認為，身為北約（NATO）盟友卻在衝突期間拒絕配合是不可接受的行為。這項言論顯示，美、西兩國在軍事與經濟領域的摩擦正隨之升溫。

《路透》報導指出，儘管西班牙強調該項禁令不包含「緊急情況」，但作為北約重要成員，其抵制行動已引發外界對盟友內部立場分歧的關注。馬德里與華府的關係目前處於緊張狀態，外界關注是否影響美軍在歐洲的作戰節點安排。目前西班牙國防部尚未對外媒的置評請求做出回應。

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