挽救出生率 中國2025發放育兒補貼4200億元廣東居冠

為挽救愈發低迷的生育率，中國2025年起對3歲以下嬰幼兒每人每月發放人民幣300元補貼。此為嬰兒示意圖。（法新社檔案照）

為挽救愈發低迷的生育率，中國2025年起對3歲以下嬰幼兒每人每月發放人民幣300元補貼。據中國財政部公布資訊，2025年中國中央政府向各地發放的育兒補貼共達人民幣903.58億元（約新台幣4189億元），其中廣東省獲得90.58億元高居第1，占補貼款逾1成；河南、四川則分居第2、3位。

第一財經報導，今年中國中央政府編列的育兒補貼預算則達999.3億元，逼近1000億元大關。

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報導指出，中國財政部日前公布2026年中央財政預算「部分轉移支付項目分地區情況表」，首度公開2025年中國中央政府對31個省級行政區發放的育兒補貼資金規模及今年預算數。

根據公布內容，2025年中國中央政府向各地發放的育兒補貼共達人民幣903.58億元。其中廣東省獲得90.58億元補貼高居第1；河南72.81億元排名第2；四川68.4億元位列第3；山東55.69億元居第4位。第5至10名依序為廣西、貴州、河北、湖南、雲南、安徽等省區，大致介於近40億至50億元間。

報導指出，廣東既是中國全國的人口第1大省，也是連續7年出生人口數第1大省，2024年更是中國31個省級行政區中，出生人口數跨過100萬人的唯一省區，達113萬

，因此能獲得最多補助。至於河南、四川、山東，也是中國名列前茅的人口大省。

報導提到，中國專家認為，中國中央對各省區育兒補貼的財政補助，有可能會依東部、中部、西部地區的不同，分別補助85%、90%、95%。也就是說，各省區自籌的育兒補貼資金，介於5%至15%之間。

至於今年，據相同資料，今年中國中央政府編列的育兒補貼預算達999.3億元，其中已撥付到地方的金額為843.9億元。

中國官方的計劃生育政策雖已放寬到三胎，但成效不彰，出生率仍持續下滑。據中國國家統計局數據顯示，中國2025年底的總人口數為14億489萬人，比2024年底減少339萬人，是2021年以來連續第4年減少。

2025年7月28日，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳發布「育兒補貼制度實施方案」，對3足歲以下的第1、2、3胎嬰幼兒發放育兒補貼，每年發放人民幣3600元（約新台幣1.67萬元）至年滿3歲止，並追溯至同年1月1日生效。

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