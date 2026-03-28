國際太空站首例！太空人突失語NASA緊急撤離 病因至今成謎

NASA太空人芬克1月初因醫療緊急狀況提前返回地球，在他人攙扶下步出太空艙。（美聯社檔案照）

今年1月國際太空站（ISS）發生運作史上，首次因突發醫療狀況緊急撤離事件，太空站的太空人提前返回地球。當事人、美國國家航空暨太空總署（NASA）資深太空人芬克（Mike Fincke）27日公開當時情況，並表示至今醫生仍然無法確認病因。

這起事件發生在1月7日，芬克為預定次日進行的太空漫步做好準備工作後，晚餐期間突然無法說話。他在休士頓詹森太空中心接受《美聯社》訪問，回憶道，「完全沒來由（失語），發生得又突然又快」。他說，就他記憶所及，當時沒有感到疼痛。但是其他團員看到他出狀況，為他感到焦慮，立即請求地面飛航醫師協助。

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芬克說，突如其來的失語症狀持續約20分鐘後恢復，一直到現在都沒感到異常，自己過去也從未出現這種情況；醫療團隊已排除心臟病發的可能性，他也沒噎到，但是還沒排除其他可能原因，或許也可能與他累計有549天，處於失重環境中有關係。

現年59歲的芬克，空軍退役，曾4度執行太空任務。他說，事件發生時，國際太空站上的超音波設備立即發揮作用，返回地球後，他也接受了多項檢測。NASA正比對歷來太空人醫療紀錄，了解過去是否曾發生類似狀況。不過為了確保隱私，他無法透露更多細節。

這起突發狀況不僅使該趟任務一個月結束，也打亂任務安排，原本規劃的太空漫步取消，使同行太空人卡德曼（Zena Cardman）失去首次太空漫步機會。芬克為此感到抱歉，不過，新任NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）說不需如此，同僚也安慰他，「不是你，是太空的問題，對吧」。

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