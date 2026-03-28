戰火無情！人權組織估1500伊朗平民空襲中喪命

人權組織聯合報告指稱，美以空襲已造成伊朗近1500名平民喪命。（法新社）

《華盛頓郵報》指出，一個由多個人權組織組成的聯盟，27日發布報告指出，美國和以色列對伊朗發起軍事空襲一個月以來，除了軍事設施和政治據點外，當地學校、醫院和其他民生基礎設施，也受到嚴重波及，並造成1443名平民喪命，其中至少217名兒童。

這個人數是「經核實的最低值」，預估隨著評估和空襲進行，人數還會上升。這勢必激怒反對美國總統川普與以色列並肩作戰的勢力。

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該報告指出，造成平民傷亡的主要因素之一，是過時或有缺陷的情報相關的「目標錯誤和誤判」、在人口稠密城市地區使用爆炸物，以及針對可同時滿足民用和軍事需求的基礎設施的集中攻擊，包括交通和能源系統。

報告也點出美以兩國向伊朗平民發出的相互矛盾警告，川普和美軍在衝突之初，指示平民勿外出，但以國敦促軍事設施附近人員撤離。關鍵是，兩國多透過社群媒體發布警告，但大多數伊朗人幾乎無法或完全無法上網，這造成資訊混亂。

進一步來看，目標錯誤可能是導致伊朗南部一所女子學校遇襲的原因之一，此次攻擊造成至少168名兒童死亡、110名平民受傷。知情人士透露，該校毗鄰伊朗軍事設施，但近年來已與基地隔離，負責研究潛在打擊地點變化的軍事分析人員，可能忽略此一情況。

五角大廈官員表示，在初步審查後，已下令對此事展開正式調查，實際上承認襲擊是由美軍發起，且有關平民傷亡的指控似乎可信。若調查證實美軍負有責任，將是1991年以來，美國單次攻擊中平民死亡人數最多的一次。

報告作者之一、伊朗人權行動者（HRA）副主任湯普森（Skylar Thompson），「兒童在學校遇害，男人試圖轉移家人時在檢查哨喪命，婦女排隊買麵包時被炸死，醫護人員在應對緊急情況時喪命，這些傷害模式引發有關敵對行動的嚴重法律問題，必須追究責任」。該組織總部位於華府和荷蘭，依靠其在伊朗境內建立數十年的網絡，蒐集伊朗境內人權侵犯行為的證據，包括德黑蘭當局的侵犯人權行為。

另一報告作者、英國監測組織「空戰觀察」（Airwars）執行董事崔普（Emily Tripp）指出，目前評估的平民傷亡人數可能只是絕對最低值，但這幾週的傷亡人數必將載入史冊，成為美國軍事行動中最慘重的結果之一。她將這起事件，與十年前美國率領的敘利亞拉卡戰役相提並論。當時，該組織記錄到，在為期四個月的戰役中，為了將伊斯蘭教極端組織伊斯蘭國（IS）從拉卡據點驅逐出去，近3000名平民喪生。

對於上述指控，美國中央司令部發言人霍金斯表示，美軍不會以平民為目標，與伊朗政權截然不同，自衝突開始以來，伊朗政權已對鄰國無辜民眾，進行300多次不分青紅皂白的襲擊。以色列國防軍則重申，其目標是「終結伊朗政權對以色列構成的生存威脅」，軍事打擊「完全依據武裝衝突法，針對合法的軍事目標，包括區分原則、相稱原則和打擊中的預防措施」。

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