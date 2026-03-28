親伊朗人士遭拘留後死亡 美國盟友巴林當局展開調查

2026年3月1日，在美國與以色列聯手空襲伊朗後，巴林首都麥納瑪1棟建築遭伊朗無人機攻擊受損。（路透檔案照）

美國在波斯灣地區的親密盟友、位於波斯灣的中東國家巴林27日表示，正在對1名涉嫌為伊朗從事「間諜活動」的伊斯蘭教什葉派倡議人士被捕後死於拘留期間，進行調查。

總部位於倫敦的非政府組織「巴林人權及民主協會」（Bahrain Institute for Rights and Democracy, BIRD）此前就呼籲當局調查阿莫沙維（Mohamed Almosawi）之死。32歲的阿莫沙維本月19日在1處檢查哨被捕，其家屬27日一早被通知去巴林1家軍醫院領回阿莫沙維的遺體。根據BIRD發布的照片，阿莫沙維的臉、身體與雙腳有瘀青與傷口，「令人嚴重關切他死前（可能）遭到刑求」。

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根據巴林內政部調查，阿莫沙維是因為與1起向伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）洩漏巴林戰略設施以便進行攻擊的「間諜、通訊與傳輸資訊」案件有關，而遭到拘留；巴林檢方1個特別調查小組已奉命調查阿莫沙維之死，查核其傷勢成因與致死原因。該部還說，網路上流傳的阿莫沙維遺體照片「不準確」。

巴林的統治階層是1個伊斯蘭教遜尼派的王朝，但該國卻擁有龐大、長年抱怨被邊緣化的什葉派人口；至於伊朗則是什葉派大國，全國逾9成人口是什葉派穆斯林。

自2月28日爆發美國與以色列聯手轟炸伊朗的中東戰爭以來，伊朗也數度對美國在中東地區的盟友與利益展開報復攻擊；阿莫沙維被捕的時間點，適逢波斯灣地區各國在遭伊朗攻擊時擔心被德黑蘭滲透，進而下重手鎮壓所謂的與伊朗有關的網絡之際。

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）上週發出警訊，指稱自2月28日中東戰爭爆發以來，巴林已有「數十人」被捕，其中有些人被控叛國，另有些人則是因抗議被抓。

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